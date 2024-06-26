Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i Harbiye konserinde yalnız bırakmadı

Son dönemde şarkıcı Mert Demir ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sevgilisinin konserine katıldı. Sarıkaya, Demir’in fotoğrafının olduğu tişörtle poz vermeyi ihmal etmedi.

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i Harbiye konserinde yalnız bırakmadı - 1

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bir süre önce şarkıcı Mert Demir ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İkilinin birlikteliği Sarıkaya'nın Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yapmasından sonra başlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i Harbiye konserinde yalnız bırakmadı - 2

22 Nisan'da ilk kez birlikte görüntülenen ünlü çiftin aşkı tam gaz devam ediyor.

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i Harbiye konserinde yalnız bırakmadı - 3

Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir’i dün gerçekleşen Harbiye Açıkhava konserinde izledi.

Konsere Demir’in fotoğrafının olduğu tişörtle katılan Sarıkaya, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i Harbiye konserinde yalnız bırakmadı - 4

Sarıkaya, son olarak rol aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinden rol arkadaşlarıyla konser sonrası poz vermeyi ilhmal etmedi.

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