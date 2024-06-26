Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i Harbiye konserinde yalnız bırakmadı

Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bir süre önce şarkıcı Mert Demir ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İkilinin birlikteliği Sarıkaya'nın Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yapmasından sonra başlamıştı.