Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i Harbiye konserinde yalnız bırakmadı
Son dönemde şarkıcı Mert Demir ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sevgilisinin konserine katıldı. Sarıkaya, Demir’in fotoğrafının olduğu tişörtle poz vermeyi ihmal etmedi.
Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bir süre önce şarkıcı Mert Demir ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
İkilinin birlikteliği Sarıkaya'nın Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yapmasından sonra başlamıştı.