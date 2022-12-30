Serenay Sarıkaya'dan Burak Deniz ile aşk iddialarına yanıt

Oyuncunun şikayeti üzerine olayla takıntılı hayranın "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Onun giymiş olduğu elbiselerin aynısı bende de var. Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim" ifadelerini kullandığı biliniyor.