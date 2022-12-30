Serenay Sarıkaya'dan Burak Deniz ile aşk iddialarına yanıt

Uzun süredir ekranlarda uzak olan ve Şahmeran dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, son dönemde rol arkadaşı Burak Deniz birlikteliğiyle gündeme gelmişti.
Sarıkaya'nın rol arkadaşı Deniz ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Sarıkaya, dedikoduların ardından sessizliğini bozdu.
Oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yılın son yanlış haberi... Sakin" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ünlü oyuncu, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Mahkeme akıl sağlığı yerinde olmayan hayranla ilgili kararını açıkladı.
Akıl sağlığı yerinde olmayan Tayfur D.'nin yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi, 'tehdit' suçundan ise beraat etti.
30 yaşındaki oyuncu, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak şüpheliden şikayetçi olmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Oyuncunun şikayeti üzerine olayla takıntılı hayranın "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Onun giymiş olduğu elbiselerin aynısı bende de var. Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim" ifadelerini kullandığı biliniyor.