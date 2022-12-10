Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranıyla davasında mahkeme karar verdi

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Mahkeme akıl sağlığı yerinde olmayan hayranla ilgili kararını açıkladı.

Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranıyla davasında mahkeme karar verdi - 1

'Fi', 'Medcezir', 'Adanalı' ve 'İkimizin Yerine' gibi yapımlarda rol alan Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.

Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranıyla davasında mahkeme karar verdi - 2

KARAR AÇIKLANDI

Sarıkaya en sonunda Kades'ten yardım istemişti. Sabah'ın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ederken saplantılı hayran için yeni bir karar geldi.

Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranıyla davasında mahkeme karar verdi - 3

TEDAVİ ALTINA ALINACAK

Akıl sağlığı yerinde olmayan Tayfur D.'nin yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi, 'tehdit' suçundan ise beraat etti.

Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranıyla davasında mahkeme karar verdi - 4

30 yaşındaki oyuncu, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak şüpheliden şikayetçi olmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranıyla davasında mahkeme karar verdi - 5

Oyuncunun şikayeti üzerine olayla takıntılı hayranın "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Onun giymiş olduğu elbiselerin aynısı bende de var. Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim" ifadelerini kullandığı biliniyor.

Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranıyla davasında mahkeme karar verdi - 6

Sarıkaya ise ifadesinde "Şüpheli, psikolojimi altüst etti. Canıma kastetmesi düşüncesiyle iş hayatımın durmasına ve dışarı çıkamaz hale gelmeme sebep oldu" açıklamalarına yer vermişti.

Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranıyla davasında mahkeme karar verdi - 7

"NEW YORK BENİ ÇAĞIRIYOR"

Öte yanda ünlü oyuncu, uçakta verdiği pozu paylaşmıştı. Oyuncu, "New York beni çağırıyor. Sonunda. Ben gidiyorum bir şey diyor musunuz? Benim zamanım başlıyor" mesajını yayınlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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