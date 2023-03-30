Sergen Deveci 141 gün sonra yeniden sahnede: Geri dönmek güzel

Tiyatro ekibiyle turne dönüşü geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Sergen Deveci, aylar sonra sahnelere döndü. Deveci, stand-up gösterisi sonrası sahnede çekilen pozunu paylaştı.

Sergen Deveci 141 gün sonra yeniden sahnede: Geri dönmek güzel - 1

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’un başrolünü paylaştığı ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyunu, Anadolu turnesinin Çorum ayağında Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenmişti.

Oyunun sahnelenmesinin ardından Aykut Bektaş idaresindeki minibüs, turne dönüş yolunda Hacı Ahmet K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarpmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sergen Deveci 141 gün sonra yeniden sahnede: Geri dönmek güzel - 2

Kazada yönetmen Tolga Güleryüz ve teknik görevlilerden Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken oyuncular Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı.

Sergen Deveci 141 gün sonra yeniden sahnede: Geri dönmek güzel - 3

GÜNLER SONRA SAHNEDE

Boynundaki ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen Sergen Deveci, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahneye döndü.

Sergen Deveci 141 gün sonra yeniden sahnede: Geri dönmek güzel - 4

Beklenenden daha kısa sürede iyileşme gösteren ünlü isim, 141 gün sonra BKM Mutfak Açık Mikrofon’da sahneye çıkarak stand-up yaptı.

Sergen Deveci 141 gün sonra yeniden sahnede: Geri dönmek güzel - 5

YORUM YAĞDI

Sergen Deveci, gösteri sırasında çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncunun "Geri dönmek güzel" notunu düştüğü fotoğrafına "Sizi çok özlemişiz", "Hoş geldin" gibi yorumlar yapıldı.

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