Sergen Deveci'den günler sonra ilk adım

"HAYATIMIN İKİNCİ BÖLÜMÜ DAHA DA GÜZEL OLACAK"

Sergen Deveci, doktorlarına da ömür boyu minnettar kalacağını ifade ederek, "Ne olursa olsun bu süreçte hocaların etkisi çok büyüktü. Onlara hayatım boyunca minnet duyacağım sanırım. Çünkü süreci benim için hızlandırdılar, iyi hissettirdiler. Ben yarına hazırdım, bugünkü tedavim bitince yarına yine hazırdım. Hırslıydım, hocalarım hırslandırdı. Bir de mucizeymişim, öyle diyorlar. Bilmiyorum ama tedavi sürecim güzel geçti. Bu benim hayatımın ikinci bölümü olacak diye tahmin ediyorum. İkinci bölüm daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Eğer hayatta kaldıysam, bunun bir anlamı var. Ben de onun hakkını vermeye çalışacağım" demişti.