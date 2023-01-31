Sergen Deveci'den günler sonra ilk adım

Geçtiğimiz kasım ayında 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun ekibiyle kaza geçiren Sergen Deveci, ölümden dönmüştü.
Boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan Deveci, kazadan sonra tedavi gördüğü Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirtilip, ameliyat olmuştu.
Felç kalma riski olduğu ve bir yıldan önce ayağa kalkamayacağı söylenen oyuncu, yoğun fizik tedavi seanslarının ardından yardım almadan yürümeye başladı.
Adım attığı anları sosyal medya hesabından Nilüfer'in 'Erkekler Ağlamaz' şarkısı eşliğinde yayınlayan Sergen Deveci, gönderisine; "Bazen baştan başlamak..." ifadelerini not düştü. Videonun sonunda Deveci'nin sevinç gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
Öte yandan Sergen Deveci, meliyat sonrası sürecin kendisi için çok iyi geçtiğini anlatmış ve 'Tekrar yürüyemezsem ne yaparım?' diye düşündüğünü ve bir B planı olduğunu da açıklamıştı.
Oyuncu, "Buraya geldim ve fizik tedavi sürecim başladı. Sporcu olurum, oturduğum yerden içerik üretirim ya da yazar olurum diyordum. Çünkü olmazsa olmaz, hayatta kalmak da çok büyük bir olaydı. Yoldaşlarımızı kaybettik biz o kazada. Hayatta olmak başka bir anlam taşıyordu benim için... Ayağa kalkamayacaksam tabii ki üzülürdüm ama bir B planım da vardı" ifadelerini kullanmıştı.
Sergen Deveci, doktorlarına da ömür boyu minnettar kalacağını ifade ederek, "Ne olursa olsun bu süreçte hocaların etkisi çok büyüktü. Onlara hayatım boyunca minnet duyacağım sanırım. Çünkü süreci benim için hızlandırdılar, iyi hissettirdiler. Ben yarına hazırdım, bugünkü tedavim bitince yarına yine hazırdım. Hırslıydım, hocalarım hırslandırdı. Bir de mucizeymişim, öyle diyorlar. Bilmiyorum ama tedavi sürecim güzel geçti. Bu benim hayatımın ikinci bölümü olacak diye tahmin ediyorum. İkinci bölüm daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Eğer hayatta kaldıysam, bunun bir anlamı var. Ben de onun hakkını vermeye çalışacağım" demişti.