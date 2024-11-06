Serhat Kılıç'tan Vural Çelik açıklaması

2000'li yılların ilk dönemine damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Kubilay" ve "Gülenay" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Serhat Kılıç, Seksenler dizisinden rol arkadaşı Vural Çelik hakkında konuştu.

Serhat Kılıç'tan Vural Çelik açıklaması - 1

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik (51), 17 Ekim'de hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Serhat Kılıç'tan Vural Çelik açıklaması - 2

CENAZEYE NEDEN KATILMADI?

Oyuncunun Seksenler dizisinden rol arkadaşı Serhat Kılıç, Vural Çelik'le ilgili konuştu. Magazin Burada'ya konuşan Serhat Kılıç, cenazeye neden katılmadığını açıkladı:

"Vural'la yaşadığı hayattaki ilişkimiz başka. Benim cenazesine katılıp katılmamam çok başka."

Serhat Kılıç'tan Vural Çelik açıklaması - 3

"BENİM SET ARKADAŞIMDI"

"Vural Bey set arkadaşınız mıydı yoksa dostunuz muydu?" sorusuna ise Kılıç "Benim set arkadaşımdı. Sette çok sevdiğim, çekim yaparken çok eğlendiğim bir arkadaşımdı. Yalnızlık, bana göre tercih. Belki 1-2 kişiye kırgın olabilir. Hepimizin var" yanıtını verdi.

Serhat Kılıç'tan Vural Çelik açıklaması - 4

GÜLSE BİRSEL'İN VURAL ÇELİK'E TARTIŞMALI VEDASI

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etmişti.

"İŞ ARKADAŞIMI ÇOK ERKEN KAYBETTİM"

"Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım" diyen Birsel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."

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Serhat Kılıç'tan Vural Çelik açıklaması - 5

ÇELİK'İN AİLESİNDEN YANIT

Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik, ailesi adına Gülse Birsel'e yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi. İşte Çelik ailesinin o açıklaması:

"HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR"

"Kamuoyunun dikkatine... Hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak. Unutmayalım ki, ağabeyim yaşamı boyunca birçok insanın kalbinde iz bıraktı. Bizlere öğrettiği değerleri, paylaştığı anıları ve verdiği sevgiyi asla unutmayacağız. Bu zor günlerde, birbirimize destek olmanın ve onun hatırasını yaşatmanın en önemli şey olduğunu biliyoruz. Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Ağabeyim hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

"BİRSEL'E TAVSİYEMİZ ABİMDEN HELALLİK İSTEMESİDİR"

"Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Ağabeyim, insanları mutlu etmeyi ve onları güldürmeyi çok seven, gördüğü her tebessümle mutlu olan bir insandı. Bu onun en büyük zenginliğiydi. Ağabeyim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi. Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı. Çelik ailesi olarak Gülse Birsel’e tavsiyemiz; ağabeyimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Ağabeyim yüce gönüllüdür, umarız affeder. Başımız sağ olsun, acımız paylaşıldıkça azalacak."

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