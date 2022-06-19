Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı

Haberler - ntv.com.tr | 19.06.2022 - 10:32 - Son Güncelleme : 19.06.2022 - 10:33
Yedi yıldır birlikte olan oyuncu Serkan Çayoğlu (35) ve meslektaşı Özge Gürel (35) geçtiğimiz gün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
Çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyadan paylaşılırken, ikiliye hem hayranlarından hem de meslektaşlarından tebrik mesajları yağdı.
Çayoğlu, nişanda kahve içerken çekilen fotoğrafını, "Kahve terletti" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
İkilinin eylül ayında İtalya'da nikah masasına oturması bekleniyor.
Çayoğlu daha önce ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum" demişti.
İşte Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinden yansıyan renkli kareler...