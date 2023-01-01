Serkan Mehmet Durdu'dan sevgilisi Bestemsu Özdemir'e yılbaşında sürpriz evlilik teklifi

'Gecenin Ucunda'nın Serra'sı oyuncu Bestemsu Özdemir, 7 aydır aşk yaşadığı Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini belirtip, "Parmaklarım hala boş" demişti.
Durdu da bunun üzerine "Bu hafta teklif olacak ama başka bir şey söylemeyeyim" şeklinde konuşmuştu.
30 yaşındaki Özdemir, sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan yılbaşında evlilik teklifi aldı.
Ünlü oyuncu, sevgilisinin önünde diz çöküp kendisine tektaş uzattığı o anları "Evet' dedim" notuyla yayınladı.
Öte yandan aşıklar, geçtiğimiz aylarda ilk kez basın mensuplarının karşısına birlikte çıkmıştı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Özdemir, "İlişkimiz yaklaşık iki, üç ay önce başladı" demişti.
Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Bestemsu Özdemir, "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu" şeklinde konuşmuştu.