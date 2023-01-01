Serkan Mehmet Durdu'dan sevgilisi Bestemsu Özdemir'e yılbaşında sürpriz evlilik teklifi

Şimdilerde Star TV'de yayınlanan 'Gecenin Ucunda' dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini ima etmişti. Ünlü oyuncunun isteği gerçekleşti. Özdemir, sevgilisinden yılbaşında sürpriz evlilik teklifi aldı.

Serkan Mehmet Durdu'dan sevgilisi Bestemsu Özdemir'e yılbaşında sürpriz evlilik teklifi - 1

'Gecenin Ucunda'nın Serra'sı oyuncu Bestemsu Özdemir, 7 aydır aşk yaşadığı Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini belirtip, "Parmaklarım hala boş" demişti.

Serkan Mehmet Durdu'dan sevgilisi Bestemsu Özdemir'e yılbaşında sürpriz evlilik teklifi - 2

Durdu da bunun üzerine "Bu hafta teklif olacak ama başka bir şey söylemeyeyim" şeklinde konuşmuştu.

Serkan Mehmet Durdu'dan sevgilisi Bestemsu Özdemir'e yılbaşında sürpriz evlilik teklifi - 3

"EVET DEDİM"

30 yaşındaki Özdemir, sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan yılbaşında evlilik teklifi aldı.

Ünlü oyuncu, sevgilisinin önünde diz çöküp kendisine tektaş uzattığı o anları "Evet' dedim" notuyla yayınladı.

Serkan Mehmet Durdu'dan sevgilisi Bestemsu Özdemir'e yılbaşında sürpriz evlilik teklifi - 4

AŞIKLAR İLK KEZ YAN YANA

Öte yandan aşıklar, geçtiğimiz aylarda ilk kez basın mensuplarının karşısına birlikte çıkmıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Özdemir, "İlişkimiz yaklaşık iki, üç ay önce başladı" demişti.

Serkan Mehmet Durdu'dan sevgilisi Bestemsu Özdemir'e yılbaşında sürpriz evlilik teklifi - 5

"ARADIĞIM AŞKI BULDUM"

Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Bestemsu Özdemir, "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu" şeklinde konuşmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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