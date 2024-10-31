Serpil Örümcer'den yardım çağrısı: Ayağımın kesilme riski varmış

SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?

Türk oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer 8 Aralık 1952 tarihinde dünyaya geldi. Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant (Bay Samanyolu) ile nikah masasına oturdu. Beşiktaş’ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikâh masasında sonlanmıştır. Bu arada, Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, zaman içerisinde şöhret olmuştur. Aşkları sadece 1 yıl sürmüş ve Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkol kullandığı gerekçesiyle ayrılmıştır. Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır.

Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş insanı Hasan Ölük'le evlendi.



İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçıdır.

1990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, yaşam mücadelesi vermektedir. 2010 yılında kötü durumda olan evi Dekodizayn programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir. 2024 yılında faturalarını ödeyebilmek için koleksiyonunu sattığını söyledi.