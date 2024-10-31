Serpil Örümcer'den yardım çağrısı: Ayağımın kesilme riski varmış

Yeşilçam'a "Bayan Bacak" olarak damga vuran Serpil Örümcer, son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündemde. Örümcer, sosyal medya hesabında yardım çağrısında bulundu.

Serpil Örümcer'den yardım çağrısı: Ayağımın kesilme riski varmış - 1

1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.

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Serpil Örümcer'den yardım çağrısı: Ayağımın kesilme riski varmış - 2

Bir süredir geçim sıkıntısı yaşayan "Bayan Bacak" lakaplı Serpil Örümcer ayağının kırıldığını belirterek yardım çağrısında bulundu.

Serpil Örümcer'den yardım çağrısı: Ayağımın kesilme riski varmış - 3

Serpil Örümcer sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım ve ilgili sağlık kurumları. Ben yılların sanatçısı Serpil Örünmcer. Geçirdiğim talihsiz bir kaza sonucu bacağımda oluşan kırıklar nedeniyle şu an yatağa bağlı durumdayım. Gittiğim sağlık kurumları da ileri tarihe ameliyat günü veriyorlar. Geçici alçıda şu an zor süreçteyim."

Serpil Örümcer'den yardım çağrısı: Ayağımın kesilme riski varmış - 4

"AYAĞIMIN KESİLME RİSKİ VARMIŞ"

Örümcer sözlerine "Özel hastanelerde ameliyat olmam mümkün değil. Siz değerli camiamın ve devletimin yardımlarını bekliyorum. Çünkü ayağımın kesilme riski varmış. Tekrar teşekkürlerimle, acil yardım bekliyorum" diye devam etti.

Serpil Örümcer'den yardım çağrısı: Ayağımın kesilme riski varmış - 5

SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?

Türk oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer 8 Aralık 1952 tarihinde dünyaya geldi. Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant (Bay Samanyolu) ile nikah masasına oturdu. Beşiktaş’ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikâh masasında sonlanmıştır. Bu arada, Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, zaman içerisinde şöhret olmuştur. Aşkları sadece 1 yıl sürmüş ve Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkol kullandığı gerekçesiyle ayrılmıştır. Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır.

Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş insanı Hasan Ölük'le evlendi.

İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçıdır.

1990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, yaşam mücadelesi vermektedir. 2010 yılında kötü durumda olan evi Dekodizayn programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir. 2024 yılında faturalarını ödeyebilmek için koleksiyonunu sattığını söyledi.

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