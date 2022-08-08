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Sertab Erener konserine 'telif' baskını

Haberler - DHA | 08.08.2022 - 10:48

Şarkıcı Sertab Erener'in İstanbul'da verdiği konsere polis telif baskını yaptı. Baskın müzik meslek birlikleri avukatları ile gerçekleştirildi.

Sertab Erener konserine 'telif' baskını - 1

Sertab Erener'in İstanbul konserinde organizatöre baskın yapıldı.

Sertab Erener konserine 'telif' baskını - 2

Ekipler bir alışveriş merkezinde düzenlenen konsere MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Neva Umay Balıkçıoğlu ve gözlemci ile birlikte gitti.

Sertab Erener konserine 'telif' baskını - 3

“Umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmaksızın canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesiyle” konseri düzenleyen organizatörlerle tespit yapıldı.

Sertab Erener konserine 'telif' baskını - 4

Avukat ve gözlemci çalışmaların ardından alandan ayrılırken, Sertab Erener konserine devam etti.

Benzer bir baskın önceki gün de Kenan Doğulu konserinde gerçekleşmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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