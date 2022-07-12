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Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı

Haberler - ntv.com.tr | 12.07.2022 - 10:36 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 11:04

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan ve yeni film projeleriyle beyazperdeye dönme hazırlığı yapan ABD’li oyuncu Johhny Depp’in, 2018 yılında adının karıştığı bir başka dava daha sonuçlandı. City of Lies filminin set çalışanına yumruk attığı iddia edilen oyuncunun bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor.

Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı - 1

Eski eşi ile yaşadığı çalkantılı dava sürecini geride bırakan ve yeni film projeleriyle kariyerine dönüş hazırlığı yapan ABD'li oyuncu Johhny Depp, 2018 yılında ‘City of Lies’ (Yalanlar Şehri) filminin çekimleri sırasında bir set çalışanına saldırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı - 2

SET ÇALIŞANINA YUMRUK ATTI İDDİASI

Film setinin lokasyon yöneticisi, Depp’e, kendisine yumruk attığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı - 3

GEÇİCİ BİR BİR ANLAŞMA YAPILDI

The Reporter’ın haberine göre, dava geçici bir anlaşma ile sonuçlandı.

Greg “Rocky” Brooks adlı set görevlisi ile anlaşmaya varan oyuncunun ağustos sonuna kadar mahkemenin belirlediği bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor.

Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı - 4

ŞARTLARI YERİNE GETİRMEZSE...

Depp’in yerine getirmesi gereken şartlar paylaşılmadı. Ancak Depp’in bu şartları yerine getirmemesi durumunda davanın yeniden açılacağı belirtildi.

Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı - 5

SET GÖREVLİSİNİN İDDİASI

Gregg Brooks isimli set görevlisi, Depp'e "Bugünlük çekimlerin bitmesi gerekiyor" dediği için, ünlü aktörün “Sen kim oluyorsun da bana ne yapmam gerektiğini söylüyorsun!” diyerek kendisine iki kez yumruk attığını öne sürmüştü.

Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı - 6

"DEPP ALKOLLÜYDÜ"

Brooks, olay sırasında alkollü olduğunu söylediği Depp'in, "Şu an bana yumruk atman için sana 100 bin dolar veririm" dedikten sonra korumasının oyuncuyu setten çıkardığını iddia etti. Brooks, olayın ardından işten kovulduğunu da söyledi.

Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı - 7

HEARD'E ŞARKI YAZDI

Dava sonrası zaferini kutlamak için birçok kez konser veren Depp, yakın arkadaşı İngiliz gitarist Jeff Beck’in yeni albümünde dikkat çekici bir şarkıya imza attı. The Sunday Times’a göre, Depp “Sad Motherf-kin’ Parade” adlı şarkıyı olaylı bir şekilde ayrıldığı Amber Heard’e yazdı.

Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı - 8

"KAŞINTI TUTMUŞ BİR KÖPEK GİBİ OTURUYORSUN"

Şarkı sözlerinde geçen “Yedi yıldır kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun” ifadesinin Heard’e ithafen yazıldığını belirten İngiliz gazetesi, oyuncunun eski eşini hedef aldığını belirtti. Aynı şarkıda geçen “Bir kuruşum bile olsaydı senin eline ulaşmazdı" sözlerinin de Heard’ü işaret ettiği düşünülüyor.

Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı - 9

DAVA KARARINI BEĞENMEDİ

Eski eşi ’in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard ise avukatlarının hazırladığı 43 sayfalık önerge ile kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı - 10

"YANLIŞ KİŞİ JÜRİ KOLTUĞUNDE OTURDU"

Oyuncu ikinci kez mahkemeye başvurarak yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu öne sürdü. Heardün avukatları, jüri koltuğunda aslında 77 yaşında birinin oturması gerekirken 52 yaşında aynı soyadı taşıyan ve aynı adreste oturan başka birinin jüri olarak mahkemeye katıldığını iddia etti.

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