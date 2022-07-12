Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı

Haberler - ntv.com.tr | 12.07.2022 - 10:36 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 11:04
Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı çalkantılı dava sürecini geride bırakan ve yeni film projeleriyle kariyerine dönüş hazırlığı yapan ABD'li oyuncu Johhny Depp, 2018 yılında ‘City of Lies’ (Yalanlar Şehri) filminin çekimleri sırasında bir set çalışanına saldırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
Film setinin lokasyon yöneticisi, Depp’e, kendisine yumruk attığı gerekçesiyle dava açmıştı.
The Hollywood Reporter’ın haberine göre, dava geçici bir anlaşma ile sonuçlandı.
Greg “Rocky” Brooks adlı set görevlisi ile anlaşmaya varan oyuncunun ağustos sonuna kadar mahkemenin belirlediği bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor.
Depp’in yerine getirmesi gereken şartlar paylaşılmadı. Ancak Depp’in bu şartları yerine getirmemesi durumunda davanın yeniden açılacağı belirtildi.
Gregg Brooks isimli set görevlisi, Depp'e "Bugünlük çekimlerin bitmesi gerekiyor" dediği için, ünlü aktörün “Sen kim oluyorsun da bana ne yapmam gerektiğini söylüyorsun!” diyerek kendisine iki kez yumruk attığını öne sürmüştü.
Brooks, olay sırasında alkollü olduğunu söylediği Depp'in, "Şu an bana yumruk atman için sana 100 bin dolar veririm" dedikten sonra korumasının oyuncuyu setten çıkardığını iddia etti. Brooks, olayın ardından işten kovulduğunu da söyledi.
Dava sonrası zaferini kutlamak için birçok kez konser veren Depp, yakın arkadaşı İngiliz gitarist Jeff Beck’in yeni albümünde dikkat çekici bir şarkıya imza attı. The Sunday Times’a göre, Depp “Sad Motherf-kin’ Parade” adlı şarkıyı olaylı bir şekilde ayrıldığı Amber Heard’e yazdı.
Şarkı sözlerinde geçen “Yedi yıldır kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun” ifadesinin Heard’e ithafen yazıldığını belirten İngiliz gazetesi, oyuncunun eski eşini hedef aldığını belirtti. Aynı şarkıda geçen “Bir kuruşum bile olsaydı senin eline ulaşmazdı" sözlerinin de Heard’ü işaret ettiği düşünülüyor.
Eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard ise avukatlarının hazırladığı 43 sayfalık önerge ile kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurmuştu.
Oyuncu ikinci kez mahkemeye başvurarak yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu öne sürdü. Heard’ün avukatları, jüri koltuğunda aslında 77 yaşında birinin oturması gerekirken 52 yaşında aynı soyadı taşıyan ve aynı adreste oturan başka birinin jüri olarak mahkemeye katıldığını iddia etti.