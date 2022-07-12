Set çalışanının Johnny Depp'e açtığı dava sonuçlandı

SET GÖREVLİSİNİN İDDİASI

Gregg Brooks isimli set görevlisi, Depp'e "Bugünlük çekimlerin bitmesi gerekiyor" dediği için, ünlü aktörün “Sen kim oluyorsun da bana ne yapmam gerektiğini söylüyorsun!” diyerek kendisine iki kez yumruk attığını öne sürmüştü.