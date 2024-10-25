Set kazası gündemden düşmüyor: Alec Baldwin hakkındaki suçlamanın reddi onaylandı

Sommer; avukatların, kararından dönmesini haklı çıkaracak herhangi bir olgusal ya da hukuki argüman sunmadıklarını ifade ederek, "Rust" filminin Ekim 2021'deki çekimlerinde meydana gelen ölümcül kazayla ilgili aktör Baldwin hakkında kasıt olmaksızın (taksirle) adam öldürme suçlamasının reddedilmesine yönelik kararı onayladığını açıkladı.