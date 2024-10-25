Set kazası gündemden düşmüyor: Alec Baldwin hakkındaki suçlamanın reddi onaylandı
Oyuncu Alec Baldwin, 2021 yılında set kazasında silahla filmin görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu. BD'nin New Mexico eyaletinde yargıç, Baldwin hakkında kasıt olmaksızın adam öldürme suçlamasının reddedilmesine yönelik kararı onayladı.
"Rust" filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. 2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.
Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden "kasıtsız adam öldürme" suçlaması yöneltilmişti.