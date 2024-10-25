Set kazası gündemden düşmüyor: Alec Baldwin hakkındaki suçlamanın reddi onaylandı

Oyuncu Alec Baldwin, 2021 yılında set kazasında silahla filmin görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu. BD'nin New Mexico eyaletinde yargıç, Baldwin hakkında kasıt olmaksızın adam öldürme suçlamasının reddedilmesine yönelik kararı onayladı.

Set kazası gündemden düşmüyor: Alec Baldwin hakkındaki suçlamanın reddi onaylandı - 1

"Rust" filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. 2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.

Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden "kasıtsız adam öldürme" suçlaması yöneltilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Set kazası gündemden düşmüyor: Alec Baldwin hakkındaki suçlamanın reddi onaylandı - 2

New Mexico'nun Santa Fe kentinde Mart 2024'te görülen mahkemede jüri, Baldwin'in prova sırasında Hutchins'e doğrulttuğu silahın patlamasından Gutierrez-Reed'i sorumlu bularak, hakkındaki "taksirle adam öldürme" suçlamasını kabul etmişti.

Gutierrez-Reed, 15 Nisan 2024'te 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Birkaç ay önce görülen davada ise Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düşmüştü.

Set kazası gündemden düşmüyor: Alec Baldwin hakkındaki suçlamanın reddi onaylandı - 3

Son olarak ABD'nin New Mexico eyaletinde yargıç, Ekim 2021'deki film çekiminde meydana gelen ölümcül kazayla ilgili aktör Alec Baldwin hakkında "kasıt olmaksızın adam öldürme" suçlamasının reddedilmesine yönelik kararı onayladı.

Set kazası gündemden düşmüyor: Alec Baldwin hakkındaki suçlamanın reddi onaylandı - 4

ABD basınındaki haberlere göre, Yargıç Mary Marlowe Sommer, New Mexico Mahkemesi'ndeki duruşmada yaptığı açıklamada, Temmuz 2024'te Baldwin'e karşı kasıt olmaksızın adam öldürme suçlamasını reddetme kararının uygun olduğunu bildirdi.

Set kazası gündemden düşmüyor: Alec Baldwin hakkındaki suçlamanın reddi onaylandı - 5

Sommer; avukatların, kararından dönmesini haklı çıkaracak herhangi bir olgusal ya da hukuki argüman sunmadıklarını ifade ederek, "Rust" filminin Ekim 2021'deki çekimlerinde meydana gelen ölümcül kazayla ilgili aktör Baldwin hakkında kasıt olmaksızın (taksirle) adam öldürme suçlamasının reddedilmesine yönelik kararı onayladığını açıkladı.

Set kazası gündemden düşmüyor: Alec Baldwin hakkındaki suçlamanın reddi onaylandı - 6

Savcılık makamının bir üst mahkemeye itiraz edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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