Sevcan Orhan sahnelere döndü: Ölmedim, ölmeyeceğim!

İki hafta önce sahnede düşüp fenalaşan Sevcan Orhan, geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, "Ölmedim, ölmeyeceğim" dedi.

Sevcan Orhan sahnelere döndü: Ölmedim, ölmeyeceğim! - 1

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, iki hafta önce Kıbrıs'ta konser verdiği sırada fenalaşmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sevcan Orhan sahnelere döndü: Ölmedim, ölmeyeceğim! - 2

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Sevcan Orhan sahnelere döndü: Ölmedim, ölmeyeceğim! - 3

Hastaneden taburcu olan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti.

Sevcan Orhan sahnelere döndü: Ölmedim, ölmeyeceğim! - 4

Orhan, "Selamlar, iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Cumartesi akşamı Kıbrıs'ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim” demişti.

Sevcan Orhan sahnelere döndü: Ölmedim, ölmeyeceğim! - 5

Günlerdir sessizliğini koruyan Sevcan Orhan, geçirdiği rahatsızlık sonrası sahnelere döndü.

Sevcan Orhan sahnelere döndü: Ölmedim, ölmeyeceğim! - 6

"KÜLLERİMDEN DOĞDUM"

Haftalar sonra ilk kez sahneye çıkan ünlü sanatçı, "Ölmedim, ölmeyeceğim kazık çaktım bu dünyaya. Şaka bir yana o geçtiğimiz günlerde yaşadığım talihsizlikten sonra ilk kez sahne. Heyecanlıym, azıcık alkışlayın. Süslendim, püslendim geldim. Çok teşekkür ederim, ölmemi bekleyenler varmış yani gerçekten ölüm saatimi yazan mı dersin, gömüldüğüm mezarı söyleyen mi dersin, İkindide gömdüler beni. Bu kadar mı meraklısınız öldürmeye kardeşim. Valla şaka bir yana tansiyonum düştü biraz, biraz da kalp ritim bozukluğu falan derken. Ben bütün tuşlara basmışım zaten öncesinde. O gün de bayılmamam için hiçbir sebep yokken bayıldım sahnede. Ama gördüğünüz gibi dipçik gibiyim, küllerimden doğdum geldim" dedi.

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