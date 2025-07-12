Sevcan Orhan sahnelere döndü: Ölmedim, ölmeyeceğim!

"KÜLLERİMDEN DOĞDUM"

Haftalar sonra ilk kez sahneye çıkan ünlü sanatçı, "Ölmedim, ölmeyeceğim kazık çaktım bu dünyaya. Şaka bir yana o geçtiğimiz günlerde yaşadığım talihsizlikten sonra ilk kez sahne. Heyecanlıym, azıcık alkışlayın. Süslendim, püslendim geldim. Çok teşekkür ederim, ölmemi bekleyenler varmış yani gerçekten ölüm saatimi yazan mı dersin, gömüldüğüm mezarı söyleyen mi dersin, İkindide gömdüler beni. Bu kadar mı meraklısınız öldürmeye kardeşim. Valla şaka bir yana tansiyonum düştü biraz, biraz da kalp ritim bozukluğu falan derken. Ben bütün tuşlara basmışım zaten öncesinde. O gün de bayılmamam için hiçbir sebep yokken bayıldım sahnede. Ama gördüğünüz gibi dipçik gibiyim, küllerimden doğdum geldim" dedi.