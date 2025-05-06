Severance efsanesi: Zihni ameliyatla ikiye bölmek mümkün mü?

Başrollerinde Adam Scotti, Britt Lower ve Dichen Lachman gibi isimlerin yer aldığı Severance dizisi, çalışanların iş ve özel hayatlarını cerrahi bir işlemle birbirinden ayırdığı kurgusal bir evreni yansıtıyor. Peki, insan zihni gerçekten cerrahi bir işlemle ikiye ayrılabilir mi?

Severance efsanesi: Zihni ameliyatla ikiye bölmek mümkün mü? - 1

Zihin bölünmesine dair çalışmalar, 1940’lara kadar uzanıyor. Epilepsi tedavisi için uygulanan bir operasyonla, bazı hastaların beyinlerinin sol ve sağ yarım küreleri birbirinden ayrıldı. Buna benzer ameliyatlar, günümüzde de nadiren uygulanıyor.

Araştırmalar, beyin yarım küreleri ayrıldığında her iki tarafın da bilgiyi bağımsız olarak işleyebildiğini ortaya koyuyor. Bu da ürkütücü bir ihtimali gündeme getiriyor: Aynı beyinde iki ayrı bilinç mi var?

N-LIFE HABERLERİ

Severance efsanesi: Zihni ameliyatla ikiye bölmek mümkün mü? - 2

Dizinin ilk sezonundaki karakterlerden Helly, iş yaşamını hatırlayan innie benliği ile özel hayatını yaşayan outie benliği arasında ciddi bir çatışma yaşadı. Gerçek hayattaki bazı ayrık beyin hastalarında da benzer çatışmalar gözlemlenmişti. Bu hastalarla iletişim, genellikle sol beyin üzerinden kurulur çünkü konuşma yetisi buradadır. Ancak bazı hastalar, sağ beyinlerini kullanarak yazı yazmak ya da Scrabble taşlarıyla kelimeler oluşturmak suretiyle iletişim kurabiliyor.

Severance efsanesi: Zihni ameliyatla ikiye bölmek mümkün mü? - 3

Genç bir hastaya gelecekte ne iş yapmak istediği sorulduğunda, sol beyin "teknik çizim yapan ofis çalışanı" cevabını verdi. Ancak sağ beyin, harfleri bir araya getirerek “araba yarışçısı” yazdı. Bazı hastalar ise "yabancı el sendromu" yaşadıklarını ifade ederek, bir ellerinin kendi kontrolleri dışında hareket ettiğini belirttiler. Bu tür gözlemler, tek bir beyinde çatışan iki ayrı bilinç olabileceğini düşündürüyor.

Severance efsanesi: Zihni ameliyatla ikiye bölmek mümkün mü? - 4

Buna benzer bir vaka, 1994 yılında epifiz bezindeki bir tümör nedeniyle çeşitli bilişsel sorunlar yaşayan Neil isimli bir gençte gözlemlendi. Neil, gün içindeki olayları hatırlayamıyor, okuduğu şeyleri anımsayamıyor ama yazabiliyordu. Bu da belleğin bazen bilinçli farkındalık olmadan çalışabileceğini gösterdi.

Severance efsanesi: Zihni ameliyatla ikiye bölmek mümkün mü? - 5

Dizide, karakterlerden Irving’in outie hali, innie benliğinin çalıştığı yeri resmediyor. Hem de orada bulunduğunu hiç hatırlamamasına rağmen. Bu durum, Neil’in yazılı hatırlama örneğine benzer şekilde, belleğe erişimin engellenmiş olabileceğini düşündürüyor.

Peki bu kurgusal işlem, beyinde hangi bölgelere odaklanıyor olabilir? Günlük olayların hatırlanmasında rol oynayan hipokampus, aynı zamanda mekânsal belleği de kontrol ediyor. İş yerinin düzenini hatırlamak ve bir ekip arkadaşının o gün işe başladığını bilmek, aynı yapının farklı işlevlerini simgeliyor. Bu yüzden, dizideki ayrım işleminin hipokampusa yönelik olduğu varsayılabilir.

Severance efsanesi: Zihni ameliyatla ikiye bölmek mümkün mü? - 6

Ayrıca dizide innie ve outie arasındaki geçiş, ofis kapısındaki asansörle oluyor. Bu da gerçek hayatta kapı etkisi olarak bilinen olguyu akıllara  getiriyor. Kapı etkisine, bir mekândan diğerine geçerken bir şeyi unutmak örneği verilebilir.

Hipokampus, yaşananları bölümlere ayırarak saklar ve yeni bir alana geçiş, bu bölümlerin değiştiği sinyalini verir.

Severance efsanesi: Zihni ameliyatla ikiye bölmek mümkün mü? - 7

Ancak bu teori iki büyük eksiklik barındırıyor. Birincisi, dizide yalnızca olay belleği değil, genel bilgi (örneğin şirketin tarihi ya da kurucusu hakkında) ve duygusal hafıza da ayrılıyor. Bunlar sadece hipokampusla değil, beynin farklı bölgeleriyle bağlantılı.

İkinci eksiklik ise belleğin izole bir süreç olmadan algı, dikkat ve dil gibi başka süreçlerle iç içe geçmesi. Bu kadar karmaşık bir yapıyı tamamen ikiye bölmek, bilimsel olarak mümkün değil.

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