Severance efsanesi: Zihni ameliyatla ikiye bölmek mümkün mü?
Başrollerinde Adam Scotti, Britt Lower ve Dichen Lachman gibi isimlerin yer aldığı Severance dizisi, çalışanların iş ve özel hayatlarını cerrahi bir işlemle birbirinden ayırdığı kurgusal bir evreni yansıtıyor. Peki, insan zihni gerçekten cerrahi bir işlemle ikiye ayrılabilir mi?
Zihin bölünmesine dair çalışmalar, 1940’lara kadar uzanıyor. Epilepsi tedavisi için uygulanan bir operasyonla, bazı hastaların beyinlerinin sol ve sağ yarım küreleri birbirinden ayrıldı. Buna benzer ameliyatlar, günümüzde de nadiren uygulanıyor.
Araştırmalar, beyin yarım küreleri ayrıldığında her iki tarafın da bilgiyi bağımsız olarak işleyebildiğini ortaya koyuyor. Bu da ürkütücü bir ihtimali gündeme getiriyor: Aynı beyinde iki ayrı bilinç mi var?