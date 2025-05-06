Severance efsanesi: Zihni ameliyatla ikiye bölmek mümkün mü?

Zihin bölünmesine dair çalışmalar, 1940’lara kadar uzanıyor. Epilepsi tedavisi için uygulanan bir operasyonla, bazı hastaların beyinlerinin sol ve sağ yarım küreleri birbirinden ayrıldı. Buna benzer ameliyatlar, günümüzde de nadiren uygulanıyor.

Araştırmalar, beyin yarım küreleri ayrıldığında her iki tarafın da bilgiyi bağımsız olarak işleyebildiğini ortaya koyuyor. Bu da ürkütücü bir ihtimali gündeme getiriyor: Aynı beyinde iki ayrı bilinç mi var?