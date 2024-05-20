Sevgilisini otel koridorunda dakikalarca dövdü: Rapçi Diddy özür diledi

ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü rapçi görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özür video yayınladı. Diddy videoda şu ifadeleri kullandı:



"Hayatınızın en karanlık zamanlarını düşünmek çok zor ama bazen bunu yapmak zorundasınız. Çok kötü durumdaydım. Yani dibe vurdum. Ama bahane üretmiyorum. O videodaki davranışım affedilemez. Bu videodaki eylemlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum. Kendimden iğreniyorum. O zaman bunu yaptığımda tiksiniyordum, şimdi de tiksiniyorum.”