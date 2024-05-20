Sevgilisini otel koridorunda dakikalarca dövdü: Rapçi Diddy özür diledi

Birden fazla suçlamayla son günlerde sık sık gündeme gelen ABD'li ünlü rapçi Puff Diddy'nin eski kız arkadaşını otel koridorunda tekme tokat dövdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Tepkilerin odağı olan şarkıcı, özür videosu yayınladı. Diddy "O videodaki davranışım affedilemez" dedi.

Sevgilisini otel koridorunda dakikalarca dövdü: Rapçi Diddy özür diledi - 1

Sean Combs, bilinen adıyla P. Diddy bu kez eski kız arkadaşına şiddetle gündeme geldi. "Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan ünlü rapçi Diddy'nin 2016 yılında, o dönemki kız arkadaşı Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sevgilisini otel koridorunda dakikalarca dövdü: Rapçi Diddy özür diledi - 2

PARA TEKLİF ETTİ

Görüntülerde rapçinin kız arkadaşını bir otelde yarı çıplak arkasından koşarak yakalayarak yere fırlattığı ve tekmelediği görüldü. Ünlü şarkıcının, şiddet içeren görüntülerin yayılmasını engellemek amacıyla otele 50 bin dolar ödemeyi teklif ettiği belirtildi.

Sevgilisini otel koridorunda dakikalarca dövdü: Rapçi Diddy özür diledi - 3

Asıl adı Casandra Ventura olan ünlü şarkıcı Cassie geçtiğimiz yıl kasım ayında Diddy hakkında şikayette bulunmuş ve 2018'de onu terk etmeye çalıştıktan sonra tecavüze uğradığını öne sürmüştü.

Sevgilisini otel koridorunda dakikalarca dövdü: Rapçi Diddy özür diledi - 4

ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü rapçi görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özür video yayınladı. Diddy videoda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatınızın en karanlık zamanlarını düşünmek çok zor ama bazen bunu yapmak zorundasınız. Çok kötü durumdaydım. Yani dibe vurdum. Ama bahane üretmiyorum. O videodaki davranışım affedilemez. Bu videodaki eylemlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum. Kendimden iğreniyorum. O zaman bunu yaptığımda tiksiniyordum, şimdi de tiksiniyorum.”

Sevgilisini otel koridorunda dakikalarca dövdü: Rapçi Diddy özür diledi - 5

"BENİ BAĞIŞLAMANIZI BEKLEMİYORUM"

Rapçi sözlerine "Profesyonel yardım aradım. Terapiye, rehabilitasyona gitmek zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Ama her gün daha iyi bir adam olmaya kararlıyım. Beni bağışlamanızı beklemiyorum. Gerçekten üzgünüm" diye devam etti.

Sevgilisini otel koridorunda dakikalarca dövdü: Rapçi Diddy özür diledi - 6

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda rapçinin Miami ve Los Angeles'taki evlerine baskın yapıldı.Hakkında cinsel taciz, tecavüz, seks ticareti, insan kaçakçılığı gibi suçlamalar bulunan rapçinin evinden birçok kanıt toplandı.

Birkaç kişinin baskın esnasında gözaltına alındığı bildirildi.

Rapçi hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Sevgilisini otel koridorunda dakikalarca dövdü: Rapçi Diddy özür diledi - 7

DIDDY KİMDİR?

1993 yılında Bad Boy müzik şirketini kuran Diddy, hip-hop türünün büyümesinde etkili oldu.

Kariyeri boyunca 14 adaylığın yanı sıra üç Grammy kazandı. Combs yapımcı olarak öne çıksa da girişimci olarak birçok başarıya imza attı.

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