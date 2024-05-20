Sevgilisini otel koridorunda dakikalarca dövdü: Rapçi Diddy özür diledi
Birden fazla suçlamayla son günlerde sık sık gündeme gelen ABD'li ünlü rapçi Puff Diddy'nin eski kız arkadaşını otel koridorunda tekme tokat dövdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Tepkilerin odağı olan şarkıcı, özür videosu yayınladı. Diddy "O videodaki davranışım affedilemez" dedi.
Sean Combs, bilinen adıyla P. Diddy bu kez eski kız arkadaşına şiddetle gündeme geldi. "Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan ünlü rapçi Diddy'nin 2016 yılında, o dönemki kız arkadaşı Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.