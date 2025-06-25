Şevval Sam'dan Kazım Koyuncu paylaşımı: Hasretle canım kardeşim

"SEN O YAŞTA KALDIN"

Ünlü şarkıcı paylaşımına düştüğü notta da Kazım Koyuncu'nun vefatının 10'uncu yılında kaleme aldığı bu satırları takipçileriyle paylaştı:

"Ah! Kazım’cığım… Gittin işte... Arkanı da dönmedin, şikayet de etmedin. Üzerinden 10 koca yıl bile geçti. Sen o yaşta kaldın. Ben her sene senden bir yaş daha uzaklaşacağım. Her sene anlatacaklarım daha da birikecek. Zaman burada bizi daha da değiştirip dönüştürecek belki… Belki kendine hapsedecek. Ne garip, burada zaman diye bir şey var değil mi? Farkettim de; sen buradayken de zamansızmışsın canım kardeşim. Bizse... Biz işte öyle... Devam... Hala yaşamın bir yerlerinden tutunmaya çalışıyoruz. Dedim ya, alan olmadı mı vermek kolay değil bu nefesi... Bu beden hapishanesinden azat olduğumuzda, bir zaman, bir biçim buluşsak keşke. Sevgi bağı beden tanımaz, canım kardeşim. Hasretle…"