Şevval Sam'dan Kazım Koyuncu paylaşımı: Hasretle canım kardeşim

Ünlü şarkıcı Şevval Sam, 25 Haziran 2005'te aramızdan ayrılan Kazım Koyuncu'yu sosyal medya hesabından yayınladığı konser videosuyla andı.

Şevval Sam'dan Kazım Koyuncu paylaşımı: Hasretle canım kardeşim - 1

Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan sanatçı Kazım Koyuncu, kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybetti.

Şevval Sam da yakın arkadaşını 20'nci ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

N-LIFE HABERLERİ

Şevval Sam'dan Kazım Koyuncu paylaşımı: Hasretle canım kardeşim - 2

"MELEK GİBİ BİR KALPTİ"

Konserinden bir video paylaşan Şevval Sam, duygularını "Tabi ki o olmasaydı, benim canım arkadaşım, o güzel ruh olmasaydı. Ben ne bu türkülerin güzelliğine vakıf olabilirdim ne bu kadar içten söyleyebilirdim bu türküleri... Kazım Koyuncu için önce büyük bir alkış istiyorum. Bu 30 yılın en güçlü izlerinden biriydi Kazım benim hayatımda. Zamansız, barışçı, melek gibi bir kalpti. Çok erken ama ne yapalım...Hadi onun dilinde söyleyelim şimdi..." sözleriyle dile getirdi.

Şevval Sam'dan Kazım Koyuncu paylaşımı: Hasretle canım kardeşim - 3

Şevval Sam'ın ardından videoda Dido adlı şarkıyı Lazca söylediği görüldü.

Şevval Sam'dan Kazım Koyuncu paylaşımı: Hasretle canım kardeşim - 4

"SEN O YAŞTA KALDIN"

Ünlü şarkıcı paylaşımına düştüğü notta da Kazım Koyuncu'nun vefatının 10'uncu yılında kaleme aldığı bu satırları takipçileriyle paylaştı:

"Ah! Kazım’cığım… Gittin işte... Arkanı da dönmedin, şikayet de etmedin. Üzerinden 10 koca yıl bile geçti. Sen o yaşta kaldın. Ben her sene senden bir yaş daha uzaklaşacağım. Her sene anlatacaklarım daha da birikecek. Zaman burada bizi daha da değiştirip dönüştürecek belki… Belki kendine hapsedecek. Ne garip, burada zaman diye bir şey var değil mi? Farkettim de; sen buradayken de zamansızmışsın canım kardeşim. Bizse... Biz işte öyle... Devam... Hala yaşamın bir yerlerinden tutunmaya çalışıyoruz. Dedim ya, alan olmadı mı vermek kolay değil bu nefesi... Bu beden hapishanesinden azat olduğumuzda, bir zaman, bir biçim buluşsak keşke. Sevgi bağı beden tanımaz, canım kardeşim. Hasretle…"

Şevval Sam'dan Kazım Koyuncu paylaşımı: Hasretle canım kardeşim - 5

"YENİDEN BİR ARAYA GELENE KADAR ANLATACAKLARIMI BİRİKTİRECEĞİM"

"Kazım’sız 20 yıl…" diyen Şevval Sam, sözlerini "Kazım’ın gidişinin 10'uncu yılıydı bu kalemimden dökülenler… Değişti mi şimdi bir şeyler, hayır. Yeniden bir araya gelip, şarkılar söyleyeceğimiz güne kadar anlatacaklarımı senin için biriktireceğim…" diye noktaladı.

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