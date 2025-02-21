Şevval Sam'dan sürpriz imaj (Ünlülerin değişimi)
Ünlü sanatçı Şevval Sam yeni imajını konser öncesi takipçileriyle paylaştı. Sam imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Şevval Sam imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sam, saçlarını kısacık kestirdi.
51 yaşındaki şarkıcının yeni tarzı beğeni topladı.