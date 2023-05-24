Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon liralık miras davası sonuçlandı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde yapılan açıklamada, “Vasiyetnamesi ile evini ve bankadaki nakit birikimini ÇYDD’ye bağışlayan, değerli bağışçılarımızdan Seyfi Dursunoğlu’nun iki yasal mirasçı tarafından derneğimize karşı açılan vasiyetnamenin iptal davası, İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptığı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet'in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu'nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz” denildi.