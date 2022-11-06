Şeyma Subaşı düğün davetiyesini paylaştı

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, iki gün sonra ise düşük yaparak, bebeğini kaybettiğini dile getirdi. İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı bebeğini kaybettiğini açıkladı:

"Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim."

Daha önce üç kez barışan çift, yaşananlar sonrasında yine ayrılık kararı aldı.

Çift şimdi evlilik hazırlığında. Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini anlatan Subaşı, "Melisa ile abi-kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim" demişti.