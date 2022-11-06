Şeyma Subaşı düğün davetiyesini paylaştı

Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, ilişkilerini bir dargın bir barışık yaşıyor. Şeyma Subaşı, Mart 2022'de Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" açıklamasını yapmıştı. Ancak yeniden bir araya gelen ikili, birlikteliklerine bir şans daha vermişti.
Subaşı ile Alsaloussi, yeniden evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Mohammed Alsaloussi ile çekilen fotoğrafını "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" notuyla yayınlayan Subaşı, bu sefer düğün davetiyesini paylaştı.
"Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Bazen de onları paylaşırım. Her neyse ben çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Sık sık aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ve mutluluklarını gözler önüne seren Subaşı, 3 Haziran 2021'de Ibiza'da Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı ve sevgilisine 'Evet' yanıtını verdi.
Subaşı, teklif sonrasında, "Dünyanın en sevdiğim yerlerinden birinde, hayatımın en büyülü ve unutulmaz bir anı… Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl yaz aylarında Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'nin milyarder olmadığına dair iddialar basına yansıdı. Alsaloussi sessizliğini koruyarak, hakkında çıkan haberlere yanıt vermemeyi tercih etti.
Ardından kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, 22 Haziran'da bebek beklediğini itiraf etti ve evliliklerini de ertelediklerini duyurdu.
Subaşı, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, iki gün sonra ise düşük yaparak, bebeğini kaybettiğini dile getirdi. İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı bebeğini kaybettiğini açıkladı:
"Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim."
Daha önce üç kez barışan çift, yaşananlar sonrasında yine ayrılık kararı aldı.
Çift şimdi evlilik hazırlığında. Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini anlatan Subaşı, "Melisa ile abi-kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim" demişti.