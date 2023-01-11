Shakira Gerard Pique'nin bu görüntülerinin ardından 'yıkıldı'

"İYİ İNSANLAR, EDEPSİZLERDEN DAHA FAZLA"

2010 yılında evlendiği Pique'den ayrılan Shakira uzun süredir magazin gündemini meşgul eden olaylı ayrılık sonrası manidar bir yeni yıl paylaşımı yapmıştı.

Şarkıcı, sosyal medya paylaşımında "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın cerrah elleri var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Küçümseme karşısında, kendine değer vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar, edepsizlerden çok daha fazla. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur. Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar. Böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Shakira, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuşmuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen şarkıcı, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.