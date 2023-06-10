Shakira ile Lewis Hamilton'ın giderek yakınlaştığı iddia edildi
Futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini sonlandıran Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın adı şu sıralar Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile anılıyor. Birlikte daha fazla zaman geçirmeye başlayan ikilinin giderek yakınlaştığı iddia edildi.
İki çocuğunun babası Gerard Pique ile olaylı bir şekilde ayrılan Shakira, geçtiğimiz haftalarda Formula 1 yarışlarında görüntülenmişti. Adı ABD'li aktör Tom Cruise ile anılan Kolombiyalı şarkıcının, şu sıralar F1 pilotu Lewis Hamilton ile birlikte olduğu iddia ediliyor.