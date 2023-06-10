Shakira ile Lewis Hamilton'ın giderek yakınlaştığı iddia edildi

Ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine iğneleyici mesajlar göndermişti. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etmişti.