Shakira ile Lewis Hamilton'ın giderek yakınlaştığı iddia edildi

Futbolcu Gerard Pique ile 11 yıllık ilişkisini sonlandıran Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın adı şu sıralar Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile anılıyor. Birlikte daha fazla zaman geçirmeye başlayan ikilinin giderek yakınlaştığı iddia edildi.

Shakira ile Lewis Hamilton'ın giderek yakınlaştığı iddia edildi - 1

İki çocuğunun babası Gerard Pique ile olaylı bir şekilde ayrılan Shakira, geçtiğimiz haftalarda Formula 1 yarışlarında görüntülenmişti. Adı ABD'li aktör Tom Cruise ile anılan Kolombiyalı şarkıcının, şu sıralar F1 pilotu Lewis Hamilton ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Shakira ile Lewis Hamilton'ın giderek yakınlaştığı iddia edildi - 2

İkilinin Barcelona'da yapılan F1 yarışının ardından birkaç arkadaşıyla birlikte akşam yemeğinde görülmesi iddiaları güçlendirmişti.

Yemeğin ardından birkaç kez birlikte görüntülenen ikilinin giderek yakınlaştığı söyleniyor.

Shakira ile Lewis Hamilton'ın giderek yakınlaştığı iddia edildi - 3

People dergisinin haberine göre, 46 yaşındaki şarkıcı ve F1 pilotu "flört" aşamasında.

Shakira ile Lewis Hamilton'ın giderek yakınlaştığı iddia edildi - 4

Kaynaklar, "Beraber zaman geçiriyorlar ve birbirlerini tanıma aşamasındalar. Eğleniyorlar ve flört ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Shakira ile Lewis Hamilton'ın giderek yakınlaştığı iddia edildi - 5

11 YILLIK BİRLİKTELİK BİTTİ

46 yaşındaki Shakira ile 36 yaşındaki Pique'nin 11 yıllık ilişkisi, eski futbolcunun 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile birlikteliği nedeniyle bitmişti. İlişkinin Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmesi, magazin gündemine damga vurmuştu.

Shakira ile Lewis Hamilton'ın giderek yakınlaştığı iddia edildi - 6

Ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine iğneleyici mesajlar göndermişti. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etmişti.

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