Shakira: Oğullarım Barbie filminden nefret etti!
Gerard Pique ayrılığıyla uzun süre gündemden düşmeyen ve şu sıralar albümünün tanıtımı nedeniyle sık sık açıklamalarda bulunan Shakira, oğullarının Barbie filmini hiç sevmediği söyledi. Şarkıcı, toplumdaki kadın-erkek rolleri üzerine de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni albümünün tanıtımı için sık sık röportaj veren Shakira, 2023 yılının gişe rekortmeni filmi Barbie hakkında konuştu.