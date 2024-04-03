Shakira: Oğullarım Barbie filminden nefret etti!

Gerard Pique ayrılığıyla uzun süre gündemden düşmeyen ve şu sıralar albümünün tanıtımı nedeniyle sık sık açıklamalarda bulunan Shakira, oğullarının Barbie filmini hiç sevmediği söyledi. Şarkıcı, toplumdaki kadın-erkek rolleri üzerine de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Shakira: Oğullarım Barbie filminden nefret etti! - 1

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni albümünün tanıtımı için sık sık röportaj veren Shakira, 2023 yılının gişe rekortmeni filmi Barbie hakkında konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Shakira: Oğullarım Barbie filminden nefret etti! - 2

"ERKEKLERİ ZAYIF GÖSTERDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Allure dergisine konuşan şarkıcı, filmi oğullarıyla birlikte izlediğini söyledi ve ekledi: "Oğullarım filmden nefret etti. Erkekleri zayıf gösterdiğini söylediler. Bir noktada ben de katılıyorum sanırım" dedi.

47 yaşındaki şarkıcı "İki erkek çocuk yetiştiriyorum. Onların da kadınlara saygı duyarken kendilerini güçlü hissetmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Shakira: Oğullarım Barbie filminden nefret etti! - 3

"Popüler kültürün, erkeklerin erkek olma, koruma ve sağlama olanaklarını ellerinden almadan kadınları güçlendirmeye çalışmasını seviyorum" diyerek sözlerine devam eden yıldız, "Kadınlara özümüzü kaybetmeden, kadınlığımızı yitirmeden her şeyi yapabileceğimize dair tüm araçları ve güveni vermeye inanıyorum" dedi.

Shakira: Oğullarım Barbie filminden nefret etti! - 4

"BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

8 dalda Oscar aday gösterilen filmi beğenmediğini belirten yıldız "Bence erkeklerin toplumda bir amacı var ve kadınların da başka bir amacı var. Birbirimizi tamamlıyoruz ve bu tamamlayıcılık kaybedilmemeli" ifadelerine yer verdi.

Shakira: Oğullarım Barbie filminden nefret etti! - 5

BARBIE HAKKINDA

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie, Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandırdı.

Barbie filmi dünya çapında 1,4 milyar dolar hasılat elde etti

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor. Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

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