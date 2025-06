"HAYATTA OLMA SEBEBİM"

48 yaşındaki şarkıcı, BBC'ye verdiği röportajda oğulları hakkında konuştu.

Şarkıcı "Onları o ekranda gördüğümde ve seslerini duyduğumda kalbim eriyor. Onlar benim için her şey. Onlar benim hayat kaynağım ve hayatta olmamın sebebi. Bu yüzden onları her gece sahnede görmek çok değerli bir an." ifadelerini kullandı.