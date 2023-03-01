Shakira, Pique’den olaylı ayrılığını anlattı

"ŞİMDİ KENDİME DAHA FAZLA GÜVENİYORUM"

Ayrılık sürecxini anlatan şarkıcı, “Bu konuda konuşmak zor, özellikle de hâlâ bu süreci yaşadığım için, kamuoyunun gözü önünde olduğum için ve ayrılığımız normal bir ayrılık olmadığı için” dedi. Shakira, “Bu zor bir dönem, benim ve çocuklarım için karmaşık, resmî olarak konuşmadan önce bu süreci atlatmak için beklemem gerekiyordu” şeklinde konuştu.

Shakira, "Kırılan hayaller vardır ve yerden küçük parçaları toplayıp kendinizi yeniden bir araya getirmeniz ve çocuklarınıza örnek olmanız gerekir. Şimdi kendime daha fazla güveniyorum. Sonunda güçlü olabileceğimi bilmiyordum. Her zaman daha kırılgan olduğumu düşünürdüm" sözleriyle dikkat çekti.