Shakira, Pique’den olaylı ayrılığını anlattı

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın aşkı kısa bir süre önce sona ermiş, 11 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren iki çocuklu çiftin ilişkisinin bitmesinin ardında ihanet olduğu ortaya çıkmıştı.
Gerard Pique'nin, Kolombiyalı şarkıcıyı aldattığı ve ünlü şarkıcının bunu yakaladığı ileri sürülmüş, ünlü çiftin bu olayın ardından evlerini ayırdığı da belirtilmişti.
Çift son zamanlarda atışmışlar, hatta aralarında küfürleşmeler dahi olmuştu. Şimdi de gündemde bir televizyon röportajı var.
Pazar günü Meksika’da yayınlanan En Punto televizyon programında itiraflarda bulunan Shakira, eski aşkının yeni sevgilisine göndermede bulunarak, "Cehennemde başka kadınları desteklemeyen kadınlar için ayrılmış özel bir yer var" açıklaması yaptı.
Artık kendisine "daha fazla güvendiğini" ve iki çocuğu için tam bir "dişi aslan" haline geldiğini söyleyen Shakira, "Bir kadının kendini tamamlamak için bir erkeğe ihtiyacı olduğu hikayesine inandım. Ayrıca çocukların aynı çatı altında bir anne ve babaya sahip olduğu bir aile hayalim vardı. Duygusal olarak her zaman erkeklere bağımlı oldum, aşka aşık oldum. Sanırım bu hikayeyi başka bir perspektiften anlayabildim ve bugün kendi başıma yeterliyim. Şimdi kendimi tamamlanmış hissediyorum çünkü kendime güveniyorum ve bana güvenen iki çocuğum var. Bu da bir dişi aslandan daha güçlü olmam gerektiği anlamına geliyor" dedi.
Ayrılık sürecxini anlatan şarkıcı, “Bu konuda konuşmak zor, özellikle de hâlâ bu süreci yaşadığım için, kamuoyunun gözü önünde olduğum için ve ayrılığımız normal bir ayrılık olmadığı için” dedi. Shakira, “Bu zor bir dönem, benim ve çocuklarım için karmaşık, resmî olarak konuşmadan önce bu süreci atlatmak için beklemem gerekiyordu” şeklinde konuştu.
Shakira, "Kırılan hayaller vardır ve yerden küçük parçaları toplayıp kendinizi yeniden bir araya getirmeniz ve çocuklarınıza örnek olmanız gerekir. Şimdi kendime daha fazla güveniyorum. Sonunda güçlü olabileceğimi bilmiyordum. Her zaman daha kırılgan olduğumu düşünürdüm" sözleriyle dikkat çekti.
45 yaşındaki şarkıcı, daha önce, yaptığı şarkıyla eski sevgilisine ve onun yeni birlikteliğine gönderme yapmıştı.
Shakira, ocak ayında İspanyolca olarak yayınladığı şarkısında Pique ve kendisini aldattığı üniversite öğrencisi Clara Chia Marti’ye açık açık ve hiç çekinmeden sataşmıştı.
Şarkısında, “Ben iki 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile değiştirdin” diyen Shakira, yıldız futbolcuyu “Bir sürü spor salonuna gittin ama biraz da beynini çalıştır” ifadeleriyle sertçe eleştirmekten geri kalmamıştı.