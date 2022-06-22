Shakira'dan ayrılığı sonrası Gerard Pique'nin fotoğrafları ortaya çıktı

Zytomierska, Stockholm'deki etkinlikte çektiği fotoğrafın altına Pique'den intikam aldığını not düşerek yayınladı. Zytomierska şu mesajı yazdı: "Beni dinle, gevşek... Muhtemelen bu partideki çoğu kız seninle olmak istiyor ama ben seni ilk gördüğümde aklıma hemen oğlum geldi. Senden oğluma 'Merhaba' demeni istedim. 'HAYIR' dedin'. Çünkü sen nesin? Sadece top sürebiliyorsun? Bu beni pek etkilemiyor. Beni üzen şey, şöhretin kafana girmiş olması ve bu acınası bir durum. Ama karmanın ne olduğunu biliyorsun.. Seni arkadan ısıracak."