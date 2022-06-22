Shakira'dan ayrılığı sonrası Gerard Pique'nin fotoğrafları ortaya çıktı

Haberler | 22.06.2022 - 13:55
Geçtiğimiz haftalarda İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin, çocuklarının annesi Shakira'yı aldattığı gündem olmuş ve yıldız şarkıcı yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurmuştu.
45 yaşındaki şarkıcının, Pique'yi gözetlemek için dedektif tuttuğu ancak casusların ünlü yıldıza ihanet ettiği iddia edilmişti.
Gelişmelerin ardından ihanet iddialarıyla gündemde olan ve Shakira hayranları tarafından topa tutulan Pique, düzenlenen bir etkinlikte sarışın bir kadınla görüntülendi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre fotoğrafı İsveçli iş insanı Katrin Zytomierska çekti.
Zytomierska, Stockholm'deki etkinlikte çektiği fotoğrafın altına Pique'den intikam aldığını not düşerek yayınladı. Zytomierska şu mesajı yazdı: "Beni dinle, gevşek... Muhtemelen bu partideki çoğu kız seninle olmak istiyor ama ben seni ilk gördüğümde aklıma hemen oğlum geldi. Senden oğluma 'Merhaba' demeni istedim. 'HAYIR' dedin'. Çünkü sen nesin? Sadece top sürebiliyorsun? Bu beni pek etkilemiyor. Beni üzen şey, şöhretin kafana girmiş olması ve bu acınası bir durum. Ama karmanın ne olduğunu biliyorsun.. Seni arkadan ısıracak."