Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Shakira, sosyal medya hesabında yürekleri ısıtan bir video paylaştı.
Hastanede fizik tedavisi gören babası William Mebarak Chadid’i ziyaret eden Kolombiyalı şarkıcı, 91 yaşındaki babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım ederken görüntülendi.
Futbol dünyasının Barcelonalı yıldız ismi ile 12 yıllık beraberliğini geçtiğimiz haziran ayında bitiran 45 yaşındaki şarkıcı, babasının bacaklarını hareket ettirdiği anlardaki zafer coşkusunu paylaştı.
Latin şarkıcı paylaşımına "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" notunu düştü.
Babasının ayaklarını öpen ve mutluluğunu dile getiren ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
Gerard Pique ayrılığıyla gündeme gelen Kolombiyalı şarkıcı, Elle dergisine verdiği röportajda ayrılık kararıyla ilgili konuştu. “Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım” diyen 45 yaşındaki şarkıcı, “Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor” dedi.
Futbolcu ile Sasha (7) ve Milan (9) adında iki çocuğu olan Latin şarkıcı, “Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç” ifadelerini kullandı.