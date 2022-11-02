Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı

Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique ile 12 yıllık beraberliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Shakira, hayranlarını duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı - 1

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Shakira, sosyal medya hesabında yürekleri ısıtan bir video paylaştı.

Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı - 2

Hastanede fizik tedavisi gören babası William Mebarak Chadid’i ziyaret eden Kolombiyalı şarkıcı, 91 yaşındaki babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım ederken görüntülendi.

Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı - 3

Futbol dünyasının Barcelonalı yıldız ismi  ile 12 yıllık beraberliğini geçtiğimiz haziran ayında bitiran 45 yaşındaki şarkıcı, babasının bacaklarını hareket ettirdiği anlardaki zafer coşkusunu paylaştı.

Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı - 4

Latin şarkıcı paylaşımına "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" notunu düştü.

Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı - 5

Babasının ayaklarını öpen ve mutluluğunu dile getiren ünlü şarkıcının paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı - 6

"BU KONUYLA İLGİLİ KONUŞMAK ÇOK ZOR"

Gerard Pique ayrılığıyla gündeme gelen Kolombiyalı şarkıcı, Elle dergisine verdiği röportajda ayrılık kararıyla ilgili konuştu. “Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım” diyen 45 yaşındaki şarkıcı, “Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor” dedi. 

Futbolcu ile Sasha (7) ve Milan (9) adında iki çocuğu olan Latin şarkıcı, “Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç” ifadelerini kullandı.

Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı - 7
Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı - 8

N-LIFE HABERLERİ

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