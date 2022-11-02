Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı

"BU KONUYLA İLGİLİ KONUŞMAK ÇOK ZOR"

Gerard Pique ayrılığıyla gündeme gelen Kolombiyalı şarkıcı, Elle dergisine verdiği röportajda ayrılık kararıyla ilgili konuştu. “Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım” diyen 45 yaşındaki şarkıcı, “Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor” dedi.

Futbolcu ile Sasha (7) ve Milan (9) adında iki çocuğu olan Latin şarkıcı, “Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç” ifadelerini kullandı.