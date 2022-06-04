Shakira'dan Gerard Pique açıklaması

Haberler | 04.06.2022 - 16:56 - Son Güncelleme : 04.06.2022 - 17:46

Barcelona'nın yıldızı 'nin dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı ve ikilinin ayrılık kararı aldığı iddialarına açıklama geldi. Shakira yaptığı açıklamada ayrılığı doğruladı.

Shakira'dan Gerard Pique açıklaması - 1

Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı ve ikilinin ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Shakira'dan Gerard Pique açıklaması - 2

Gerard Pique ve Shakira ünlü şarkıcının iletişim ajansı aracılığıyla ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Shakira'dan Gerard Pique açıklaması - 3

Açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" denildi.

Shakira'dan Gerard Pique açıklaması - 4

Shakira, ambulansla hastaneye kaldırıldığı iddiaları hakkında da konuştu. Yıldız şarkıcı babası düştüğü için ambulans çağırdıklarını dile getirdi.

Shakira'dan Gerard Pique açıklaması - 5

12 yıldır birlikte olan çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

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