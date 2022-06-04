Shakira'dan Gerard Pique açıklaması

Haberler | 04.06.2022 - 16:56 - Son Güncelleme : 04.06.2022 - 17:46
Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı ve ikilinin ayrılık kararı aldığı belirtildi.
Gerard Pique ve Shakira ünlü şarkıcının iletişim ajansı aracılığıyla ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı.
Açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" denildi.
Shakira, ambulansla hastaneye kaldırıldığı iddiaları hakkında da konuştu. Yıldız şarkıcı babası düştüğü için ambulans çağırdıklarını dile getirdi.
12 yıldır birlikte olan çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.