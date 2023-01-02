Shakira'dan Gerard Pique'ye gönderme

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılmıştı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni yıl mesajında eski sevgilisine göndermede bulundu.

Shakira'dan Gerard Pique'ye gönderme - 1

Shakira ve 2010 yılından beri aşk yaşadığı Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin ayrılığı magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü. İkiliyi iki çocukları bile bir araya getirememişti.

Shakira'dan Gerard Pique'ye gönderme - 2

'SUÇÜSTÜ YAKALADI' İDDİASI

İspanya basınından yer alan haberlere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

Shakira'dan Gerard Pique'ye gönderme - 3

YENİ YIL PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden olaylı ayrılık sonrası Shakira'dan manidar bir yeni yıl paylaşımı geldi.

Shakira'dan Gerard Pique'ye gönderme - 4

"İYİ İNSANLAR, EDEPSİZLERDEN DAHA FAZLA"

Şarkıcı, sosyal medya paylaşımında "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın cerrah elleri var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Küçümseme karşısında, kendine değer vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar, edepsizlerden çok daha fazla. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur. Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar. Böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin" ifadelerini kullandı.

Shakira'dan Gerard Pique'ye gönderme - 5

"SIRADAN BİR AYRILIK DEĞİL"

Öte yandan Shakira, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuşmuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen şarkıcı, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

Shakira'dan Gerard Pique'ye gönderme - 6

Futbolcudan Sasha ve Milan adında iki çocuğu olan Shakira, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç" diye konuşmuştu.

Shakira'dan Gerard Pique'ye gönderme - 7

"ÇOCUKLARIMI KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"

Shakira, "Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından da bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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