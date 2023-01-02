Shakira'dan Gerard Pique'ye gönderme

Shakira ve 2010 yılından beri aşk yaşadığı Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique'nin ayrılığı magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü. İkiliyi iki çocukları bile bir araya getirememişti.
İspanya basınından yer alan haberlere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.
Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden olaylı ayrılık sonrası Shakira'dan manidar bir yeni yıl paylaşımı geldi.
Şarkıcı, sosyal medya paylaşımında "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın cerrah elleri var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Küçümseme karşısında, kendine değer vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar, edepsizlerden çok daha fazla. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur. Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar. Böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Shakira, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuşmuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen şarkıcı, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.
Futbolcudan Sasha ve Milan adında iki çocuğu olan Shakira, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç" diye konuşmuştu.
Shakira, "Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından da bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor" demişti.