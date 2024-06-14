Shakira: Hayatımda bir erkeğe ne kadar yer var emin değilim

OĞULLARIYLA ABD'YE TAŞINDI

Shakira, Pique ayrıldıktan sonra Miami'ye taşındı. Röportaj sırasında, Gerard'la birlikteyken bile planın her zaman bu olduğunu açıkladı:

"Barselona'dayken bu benim ve kariyerim için büyük bir fedakarlıktı. Bu sürekliliği sürdürmek zordu. İnsanları Barselona'ya getirmek son derece zordu. Ne zaman bir şeyler yapmak istesem, bunu aylar öncesinden planlamak zorunda kalıyordum."

Shakira sözlerine "Gerard futboldan emekli olduğunda, yıllar boyunca yaptığım fedakarlıkların ardından, Amerika'ya gidip orada yaşayıp çocuklarımızı orada yetiştirmeyi planlamıştık. Fikir buraya gelmekti ama o dönemde ayrılma kararı aldık. Sonunda tüm planlar gerçekleşti. Sadece farklı bir şekilde" diye tamamladı.