Shakira: Hayatımda bir erkeğe ne kadar yer var emin değilim
Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran Shakira aşk hayatı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Şarkıcı "Erkeklerden hoşlanıyorum. Sorun da bu aslında. Başıma gelenlerden sonra onları sevmemeliyim" dedi.
12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.