Shakira: Hayatımda bir erkeğe ne kadar yer var emin değilim

Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran Shakira aşk hayatı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Şarkıcı "Erkeklerden hoşlanıyorum. Sorun da bu aslında. Başıma gelenlerden sonra onları sevmemeliyim" dedi.

Shakira: Hayatımda bir erkeğe ne kadar yer var emin değilim - 1

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Shakira: Hayatımda bir erkeğe ne kadar yer var emin değilim - 2

"DÜŞÜNDÜĞÜM BİR KONU DEĞİL"

Aşk hayatı sık sık açıklama yapan 47 yaşındaki yıldız, Rolling Stone'a konuştu. Adı birçok isimle anılan Shakira, şu sıralar hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

Şarkıcı "Şu sıralar hayatımda bir erkeğe ne kadar yer var emin değilim. Düşündüğüm bir konu değil" dedi.

Shakira: Hayatımda bir erkeğe ne kadar yer var emin değilim - 3

"BAŞIMA GELENLERDEN DOLAYI ONLARI SEVMEMELİYİM"

Ancak her zaman ilişkiye hazır olduğunu belirten yıldız "Ne diyebilirim ki erkeklerden hoşlanıyorum. Sorun da bu aslında. Başıma gelenlerden sonra onları sevmemeliyim. Ama hala onlardan hoşlandığımı söyleyebiliyorum, düşünün" ifadelerini kullandı.

Shakira: Hayatımda bir erkeğe ne kadar yer var emin değilim - 4

"ÇOCUKLARIMIN BUNA ÇOK HAZIRLIKLI OLMALI"

Biriyle ciddi bir şekilde çıkma konusunda henüz emin olmadığını belirten şarkıcı "Fakat resmen bir ilişkim olması için çocuklarımın buna çok hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Onların duygusal ve psikolojik sağlığı her zaman önceliğim" dedi.

Shakira: Hayatımda bir erkeğe ne kadar yer var emin değilim - 5

OĞULLARIYLA ABD'YE TAŞINDI

Shakira, Pique ayrıldıktan sonra Miami'ye taşındı. Röportaj sırasında, Gerard'la birlikteyken bile planın her zaman bu olduğunu açıkladı:

"Barselona'dayken bu benim ve kariyerim için büyük bir fedakarlıktı. Bu sürekliliği sürdürmek zordu. İnsanları Barselona'ya getirmek son derece zordu. Ne zaman bir şeyler yapmak istesem, bunu aylar öncesinden planlamak zorunda kalıyordum."

Shakira sözlerine "Gerard futboldan emekli olduğunda, yıllar boyunca yaptığım fedakarlıkların ardından, Amerika'ya gidip orada yaşayıp çocuklarımızı orada yetiştirmeyi planlamıştık. Fikir buraya gelmekti ama o dönemde ayrılma kararı aldık. Sonunda tüm planlar gerçekleşti. Sadece farklı bir şekilde" diye tamamladı.

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