Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi

"BENİM İÇİN AĞLAMA"

Shakira’nın hayranları şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünüyor.