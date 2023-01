Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi

ŞARKI DİNLENME REKORU KIRDI

Öte yandan, Shakira’nın Pique’ye gönderme yaptığı yeni şarkısı YouTube’da rekor kırdı. Out of Your League (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube’da 24 saat içinde 63 milyon kere izlendi ve ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını aldı.