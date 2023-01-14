Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi

Ünlü şarkıcı Shakira ve Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique 12 yıllık beraberliklerini sonlandırarak uzun süre gündem olmuştu.
Shakira’nın ayrılık sonrası piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni şarkısının sözlerinin Gerard Piqué'yi ve yeni sevgilisini hedef aldığı düşünülmüştü.
Şarkıda geçen “Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" ifadelerine Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldızdan cevap gecikmedi.
Bir Twitch yayınına katılan 35 yaşındaki futbolcu bileğinde Casio saatini göstererek “Casio bize kol saatleri gönderdi. Casio ile bir sponsorluk anlaşmasına vardık” dedi.
Şarkıcı ile Milan ve Sasha adında iki çocuk sahibi olan Pique, Casio’nun muhteşem bir saat olduğunu ve hayat boyu kullanabileceğini söyledi.
Öte yandan, Shakira’nın Pique’ye gönderme yaptığı yeni şarkısı YouTube’da rekor kırdı. Out of Your League (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube’da 24 saat içinde 63 milyon kere izlendi ve ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını aldı.
Son olarak, Pique’nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti’nin çift henüz ayrılmadan önce evlerine girdiğini gösteren video çok konuşulmuştu.
Video görüntülerinin ardından ‘yıkıldığı’ iddia edilen Grammy ödüll şarkıcı, yeni şarkısında Pique'yi hedef alan başka söylemlerde de bulundu.
Shakira’nın hayranları şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünüyor.
Şarkı sözlerinde geçen “Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” ifadeleri de sosyal medyada oldukça dikkat çekti.