Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi

Futbolcu Gerard Pique ile 12 yıllık birlikteliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Shakira, eski eşi Pique'yi ve yeni sevgilisini hedef aldığı düşünülen yeni şarkısıyla gündeme gelmişti. Shakira’nın şarkı sözleri karşısında eski eşi Pique sessizliğini bozdu.

Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi - 1

ŞARKI SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Ünlü şarkıcı Shakira ve Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique 12 yıllık beraberliklerini sonlandırarak uzun süre gündem olmuştu.

Shakira’nın ayrılık sonrası piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni şarkısının sözlerinin Gerard Piqué'yi ve yeni sevgilisini hedef aldığı düşünülmüştü.

Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi - 2

Şarkıda geçen “Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" ifadelerine Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldızdan cevap gecikmedi.

Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi - 3

Bir Twitch yayınına katılan 35 yaşındaki futbolcu bileğinde Casio saatini göstererek “Casio bize kol saatleri gönderdi. Casio ile bir sponsorluk anlaşmasına vardık” dedi.

Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi - 4

"ÖMÜR BOYU KULLANILABİLECEK BİR SAAT"

Şarkıcı ile Milan ve Sasha adında iki çocuk sahibi olan Pique, Casio’nun muhteşem bir saat olduğunu ve hayat boyu kullanabileceğini söyledi.

Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi - 5

ŞARKI DİNLENME REKORU KIRDI

Öte yandan, Shakira’nın Pique’ye gönderme yaptığı yeni şarkısı YouTube’da rekor kırdı. Out of Your League (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube’da 24 saat içinde 63 milyon kere izlendi ve ilk 24 saatte en çok dinlenen Latin şarkısı unvanını aldı.

Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi - 6

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, Pique’nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti’nin çift henüz ayrılmadan önce evlerine girdiğini gösteren video çok konuşulmuştu.

Video görüntülerinin ardından ‘yıkıldığı’ iddia edilen Grammy ödüll şarkıcı, yeni şarkısında Pique'yi hedef alan başka söylemlerde de bulundu.

Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi - 7

"BENİM İÇİN AĞLAMA"

Shakira’nın hayranları şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünüyor.

Shakira'nın 'intikam şarkısına' Gerard Pique'den yanıt gecikmedi - 8

"KADINLAR ARTIK AĞLAMIYOR"

Şarkı sözlerinde geçen “Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” ifadeleri de sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

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