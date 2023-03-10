Shakira'nın olaylı şekilde ayrıldığı Gerard Piqué yeni sevgilisiyle evleniyor

12 yıllık ilişkilerini Gerard Pique'nin, Clara Chia Marti ile Shakira'yı aldatması yüzünden bitiren Pique-Shakira ikilisinin cephesinden gelen yeni bir iddia magazin basınının manşetlerine çıktı.
Futbol yıldızı Gerard Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia Marti ile evlenme hazırlığında. Marca adlı derginin iddiasına göre birbirlerine çok aşık olduklarını söyleyen Gerard Pique, genç sevgilisine çoktan evlilik teklif etti bile.
Pique'nin, düğün törenini sevgilisinin arzusuna göre yapma konusunda ona çoktan söz verdiği öğrenildi. Pique ile yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan Clara Chia'nın da gösterişten uzak, sade ve küçük bir düğün töreni istediği öne sürüldü.
Bu iddialar hakkında çiftten şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.
Shakira ile ilişkisinden iki çocuğu olan Gerard Pique, geçen ay sevgilisiyle ilişkisi hakkında yaptığı ilginç açıklamalarla da gündeme oturmuştu. 46 yaşındaki Shakira'yı aldatan 36 yaşındaki Gerard Pique, sevgilisi Clara Chia ile ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuş, ilişkide baskın olan kişinin Clara Chia olduğunu söylemişti. Bunu da tek bir cümleyle özetlemişti: Ben bir kuklayım!
Gerard Pique ile Shakira'nın ayrılığı olaylı olmuştu. Uzun süre sevgilisini aldatan Pique sonra geride hiç aklına gelmeyen bir ipucu bırakınca bir tür skandal yaratan bu aldatma da ortaya çıkmıştı. Bir iddiaya göre Shakira iki oğluyla birlikte, yaşadıkları Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir görüşmeye katıldı. O, kamera karşısında konuşurken arkasında zaman zaman kadraja giren bir genç kadın vardı.
Sosyal medyadaki bu görüşmede diğer katılımcılar onun Shakira olmadığını hemen anladı ve böylece aldatma ortaya çıktı. Fakat yeni ortaya atılan başka bir iddiaya göre de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir miktarı yenilmiş bir kavanoz çilek reçeli oldu. Kesinlikle eve başka biri gelmişti, çünkü Gerard Pique asla çilek reçeli yemezdi.
Shakira kendi itiraf ettiğine göre bu aldatılma onun için büyük bir yıkım oldu.
Ünlü şarkıcı, mesleğini de kullanarak sadakatsiz sevgilisine iğneleyici mesajlar gönderdi. Başlarda bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen Shakira, bu kez sessizliğini tam olarak bozdu. Sadece eski sevgilisi Gerard Pique değil, onun, uğruna kendisini terk ettiği Clara Chia hakkında da ağır sözler sarf etti.
Shakira, Meksika'da yayın yapan Canal Estrellas'tan Enrique Acevedo'ya bir röportaj verdi. Shakira o röportajda Clara Chia'ya "Diğer kadınları desteklemeyen kadınlar için cehennemde ayrılmış özel bir yer var" sözleriyle sert bir mesaj gönderdi.
Pique ile ilişkisi, genç bir kadın yüzünden aldatılarak sona eren Shakira " Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" dedi. Shakira, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine ekledi.
Yıllarını verdiği sevgilisi Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira, "Şimdi paradoksal bir biçimde kendimi tamamlanmış hissediyorum. Çünkü kendime güveniyorum ve bana bağlı iki çocuğum var. Bu da bir dişi aslandan daha güçlü olmam gerektiği anlamına geliyor" dedi.