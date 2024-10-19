Shakira'ya yoğun ilgi: Konserleri dolup taşıyor

ERTELEMEK ZORUNDA KALDI

47 yaşındaki şarkıcı, turne kapsamında ABD'deki ilk konserini 2 Kasım'da verecekti ancak yoğun talep nedeniyle turnenin ilk konserini gelecek yıl mayıs ayına erteledi.

Şarkıcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili hayranlarım, turne duyurumdan bu yana verdiğiniz inanılmaz destek gerçekten olağanüstüydü ve bu turne, kariyerimin en büyük turnesi haline geldi. Bilet ve daha fazla konser talebini karşılamak için artık ABD'deki stadyumlara ve daha fazla konser tarihine ihtiyaç duyacak noktaya geldik."