Shakira'ya yoğun ilgi: Konserleri dolup taşıyor
Gerard Pique ayrılığıyla uzun süre gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz aylarda yeni albümünü yayınlayan Shakira, dünya turnesine çıkacak. Şarkıcı, hayranlarının yoğun talebi nedeniyle dünya turnesinde bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.
12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.
7 yıl sonra ilk kez albüm çıkaran Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi.