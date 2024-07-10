Sharon Stone: Felç geçirdiğimde milyonlarca dolar kaybettim

Temel İçgüdü, Küre, Rehine ve Ratched gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Sharon Stone 2001 yılında felç geçirdiği dönemde milyonlarca dolar kaybettiğini açıkladı.

Sharon Stone: Felç geçirdiğimde milyonlarca dolar kaybettim - 1

“Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, 20 yıldan fazla bir süre önce geçirdiği felç sonrası Hollywood tarafından görmezden gelinliğini söylemişti.

66 yaşındaki Amerikalı oyuncu, dokuz gün süren bir beyin kanaması geçirdikten sonra 2001 yılında hastaneye kaldırıldı. Sağlık korkusu, onu beyazperdeden iki yıl uzak kalmaya zorladı. Ancak bu iki yıllık kısa süre, çok daha uzun, istenmeyen bir araya dönüştü.

The Hollywood Reporter'a konuşan oyuncu, beyin kanamasına yol açan ve Hollywood'dan uzaklaşmasına neden olan rahatsızlığı hakkında konuştu.

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Sharon Stone: Felç geçirdiğimde milyonlarca dolar kaybettim - 2

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORLARDI"

Stone "Ölümden döndüm diyebilirim. Beyin kanaması geçirdim. Yüzümün şekli değişti. Ve bunlar olurken her şey değişti. Koku duyum, görüşüm, dokunuşum. Birkaç yıl hiçbir şey okuyamadım. Birçok insan öleceğimi düşünüyordu" ifadelerini kullandı.

Stone, bazı insanlarının ondan bu süreçte "yararlandığını" ve kişisel eşyalarıyla birlikte banka hesabında biriktirdiği milyonlarca doları hızla kaybettiğini söyledi.

Sharon Stone: Felç geçirdiğimde milyonlarca dolar kaybettim - 3

"TEK KURUŞUM KALMADI"

Oyuncu "Başarılarım sayesinde 18 milyon dolar biriktirdim ama banka hesabıma baktğımda hepsi yok olmuştu. Buzdolabım, telefonum, her şey başkalarının olmuştu. Tek kuruş param kalmamıştı" dedi.

Sharon Stone: Felç geçirdiğimde milyonlarca dolar kaybettim - 4

"YAŞAMAK İÇİN BİR AMACIM VAR ARTIK"

Stone, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen "acı" hissetmek yerine pozitif şeylere odaklanmayı seçtiğini ve onu bu güne kadar ayakta tutan şeyin de bu olduğunu söyledi. Oyuncu "Hastalığa, herhangi bir kırgınlığa ya da öfkeye tutunmamaya karar verdim" diye ekledi.

Oyuncu sözlerini "Yani artık mutluluk için yaşıyorum. Yaşamak için amacım var artık" diyerek tamamladı.

Sharon Stone: Felç geçirdiğimde milyonlarca dolar kaybettim - 5

Öte yandan, Sharon Stone, yıllar önce konuk oyuncu olarak yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuştu. Stone'un "Kimse İngilizce konuşmuyordu" ifadelerinin ardından dizinin senaristi açıklama yaptı.

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