Sharon Stone: Felç geçirdiğimde milyonlarca dolar kaybettim

“Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, 20 yıldan fazla bir süre önce geçirdiği felç sonrası Hollywood tarafından görmezden gelinliğini söylemişti.

66 yaşındaki Amerikalı oyuncu, dokuz gün süren bir beyin kanaması geçirdikten sonra 2001 yılında hastaneye kaldırıldı. Sağlık korkusu, onu beyazperdeden iki yıl uzak kalmaya zorladı. Ancak bu iki yıllık kısa süre, çok daha uzun, istenmeyen bir araya dönüştü.

The Hollywood Reporter'a konuşan oyuncu, beyin kanamasına yol açan ve Hollywood'dan uzaklaşmasına neden olan rahatsızlığı hakkında konuştu.