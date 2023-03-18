Sharon Stone parasını batan bankaya yatırdığını açıkladı

Sharon Stone, servetinin yarısını batan Silicon Valley Bank'a yatırdığının açıkladı.
"Temel İçgüdü" filminin yıldızı, önceki gün Kadın Kanser Araştırma Fonu'nun (WCRF) bağış toplama etkinliğinde Cesaret Ödülü'nü kabul ederken gözyaşlarını tutamadı. Stone, seçtiği bankanın başarısızlığı göz önüne alındığında bağış yapmasının "cesaret" gerektirdiğini söyledi.
Stone, sahnede yaptığı konuşmada, “Ben teknik bir aptalım. Paramın yarısını bu bankacılık olayına kaptırdım” dedi.
“Ağabeyim yeni öldü ama bu benim bu organizasyonda yardımcı olmayacağım anlamına gelmez” diyen 65 yaşındaki Amerikalı oyuncu, “Bir politikacının bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söylemesini istemiyorum. Nasıl yaşayıp yaşayamayacağımı ve hayatımın değerinin ne olup olmadığını onlar söylememeli” şeklinde konuştu.
Sharon Stone’un erkek kardeşi Patrick, 11 aylık bebeğini trajik bir şekilde kaybettikten sonra 57 yaşında ölmüştü.
Stone, banka hesabının erimesine neden olan "bankacılık olayı" hakkında ayrıntılı bilgi vermese de, duygusal konuşması, Silicon Valley Bank'ın çöküşü ve borsa oynaklığından kısa bir süre sonra geldi.
Öte yandan Stone, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında, kendisini meşhur eden Temel İçgüdü filmi yüzünden çocuğunun velayetini kaybettiğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, "Çocuğumun velayetini kaybettim.
Hakim çocuğuma, benim minik oğluma, 'Annenin seks filmleri yaptığını biliyor musun?' diye sordu. Bu, sistem tarafından uğradığım bir çeşit tacizdi. Benim, o filmi çeken biri olarak ne türden bir ebeveyn olduğumu sorgulamaya yönelikti" diye konuşmuştu.
1998 yılında Phil Bronstein ile nikah masasına oturan Stone, 2000 yılında oğlu Roan'ı evlat edinmişti. Üç yıl sonra Bronstein, Stone'a boşanma davası açmış ve bu dava 2004 yılında sonuçlanmıştı.
Aktris, boşanmalarının ardından o sırada 8 yaşında olan Roan'ın velayetini talep etmişti. Ancak yargıç, Bronstein'ın San Francisco'daki ikametgahında çocukları için daha istikrarlı bir ortam sağlayabileceğine inanarak, ünlü ismin tam velayet talebini reddetmişti.