Sharon Stone parasını batan bankaya yatırdığını açıkladı

Öte yandan Stone, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında, kendisini meşhur eden Temel İçgüdü filmi yüzünden çocuğunun velayetini kaybettiğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, "Çocuğumun velayetini kaybettim.

Hakim çocuğuma, benim minik oğluma, 'Annenin seks filmleri yaptığını biliyor musun?' diye sordu. Bu, sistem tarafından uğradığım bir çeşit tacizdi. Benim, o filmi çeken biri olarak ne türden bir ebeveyn olduğumu sorgulamaya yönelikti" diye konuşmuştu.