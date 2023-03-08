Sharon Stone: Temel İçgüdü filmi yüzünden oğlumun velayetini kaybettim

"BU, SİSTEM TARAFINDAN UĞRADIĞIM BİR ÇEŞİT TACİZDİ"

Sharon Stone, 1992 yılında çektiği Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmiyle şöhreti elde etmiş, filmdeki cesur sahneleriyle adından söz ettirmişti. Şimdi 64 yaşında olan Amerikalı oyuncu, bu rolün özel hayatını kötü etkilediğini ve oğlunun velayetini kaybetmesine yol açtığını anlattı.

Bir podcast yayınına katılan Stone, "Çocuğumun velayetini kaybettim. Hakim çocuğuma, benim minik oğluma, 'Annenin seks filmleri yaptığını biliyor musun?' diye sordu. Bu, sistem tarafından uğradığım bir çeşit tacizdi. Benim, o filmi çeken biri olarak ne türden bir ebeveyn olduğumu sorgulamaya yönelikti" diye konuştu.