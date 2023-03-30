Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü için aldığı ücreti açıkladı

"Çocuğumun velayetini kaybettim. Yargıç benim küçücük oğluma, 'Annenin cinsellik içeren filmler yaptığını biliyor musun?' diye sordu. "Bu, sistem tarafından uygulanan bir çeşit istismardı. O tür bir film çektiğim için ebeveynliğim sorgulanıyordu" demiş ve şöyle devam etmişti:

"İnsanlar artık televizyonlarda üzerlerinde hiçbir kıyafet olmadan dolaşıyor. Ama siz benim belki de saniyenin on altıda biri kadar bir süre çıplak olduğumu gördünüz ve ben bu yüzden çocuğumun velayetini kaybettim."