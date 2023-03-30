Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü için aldığı ücreti açıkladı

"Temel İçgüdü" filmiyle dünya çapında tanınan Sharon Stone, New York Women In Film & Television'ın 43'üncü ödül yemeğinde 1992 yapımı ikonik filminden sadece 500 bin dolar kazandığını açıkladı.
Filmde Michael Douglas ile başrolleri paylaşan 65 yaşındaki Stone, rol arkadaşının Temel İçgüdü filminden 14 milyon dolar kazandığını söyleyerek, "Tabii ben sektörde yeniydim, ama o zaten çok büyük bir yıldızdı" dedi.
Stone ayrıca, Paul Verhoeven'in yönettiği projede, filmin tamamı boyunca kendisine yanlışlıkla "Karen" diyen bir yapımcının saygısızlığına maruz kaldığını da anlattı.
"Oscar töreninden sonra yapılan partide bile bana hala 'Karen!' diye hitap ediyordu" diyen aktris, "Posterde adım yazmıyordu, ama yine de bu aşağılanmayı içimde taşıdım" şeklinde konuştu.
Öte yandan Sharon Stone, geçtiğmiz haftalarda 1998 yılında nikah masasına oturup, 2004 yılında boşandığı Phil Bronstein ile evlat edindikleri oğlu Roan'ın velayetini 'Temel İçgüdü' yüzünden kaybettiğini anlatmıştı.
"Çocuğumun velayetini kaybettim. Yargıç benim küçücük oğluma, 'Annenin cinsellik içeren filmler yaptığını biliyor musun?' diye sordu. "Bu, sistem tarafından uygulanan bir çeşit istismardı. O tür bir film çektiğim için ebeveynliğim sorgulanıyordu" demiş ve şöyle devam etmişti:
"İnsanlar artık televizyonlarda üzerlerinde hiçbir kıyafet olmadan dolaşıyor. Ama siz benim belki de saniyenin on altıda biri kadar bir süre çıplak olduğumu gördünüz ve ben bu yüzden çocuğumun velayetini kaybettim."
Geçtiğimiz günlerde Kadın Kanser Araştırma Fonu'nun (WCRF) bağış toplama etkinliğinde Cesaret Ödülü'nü kabul eden Stone, servetinin yarısını batan Silicon Valley Bank'a yatırdığının açıklamıştı.
Stone, servetinin yarısını kaybetmesine sebep olan 'bankacılık olayı' hakkında ayrıntılı bilgi vermese de oyuncunun duygusal konuşmasında, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasından ve borsadaki dalgalanmadan bahsettiği anlaşılmıştı.