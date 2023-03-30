Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü için aldığı ücreti açıkladı

Geçtiğimiz günlerde servetinin yarısını kaybettiğini açıklamasıyla gündeme gelen Sharon Stone, katıldığı bir ödül yemeğinde ikonik filmi "Temel İçgüdü"den aldığı ücreti açıklayarak, rol arkadaşı Michael Dougles'a göre kendisine çok daha para ödendiğini söyledi.

Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü için aldığı ücreti açıkladı - 1

"500 BİN DOLAR KAZANDIM"

"Temel İçgüdü" filmiyle dünya çapında tanınan Sharon Stone, New York Women In Film & Television'ın 43'üncü ödül yemeğinde 1992 yapımı ikonik filminden sadece 500 bin dolar kazandığını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü için aldığı ücreti açıkladı - 2

"DOUGLAS'IN ÜCRETİ 14 MİLYON DOLARDI" 

Filmde Michael Douglas ile başrolleri paylaşan 65 yaşındaki Stone, rol arkadaşının Temel İçgüdü filminden 14 milyon dolar kazandığını söyleyerek, "Tabii ben sektörde yeniydim, ama o zaten çok büyük bir yıldızdı" dedi.

Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü için aldığı ücreti açıkladı - 3

Stone ayrıca, Paul Verhoeven'in yönettiği projede, filmin tamamı boyunca kendisine yanlışlıkla "Karen" diyen bir yapımcının saygısızlığına maruz kaldığını da anlattı.

"Oscar töreninden sonra yapılan partide bile bana hala 'Karen!' diye hitap ediyordu" diyen aktris, "Posterde adım yazmıyordu, ama yine de bu aşağılanmayı içimde taşıdım" şeklinde konuştu.

Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü için aldığı ücreti açıkladı - 4

"FİLM YÜZÜNDEN OĞLUMUN VELAYETİNİ KAYBETTİM"

Öte yandan Sharon Stone, geçtiğmiz haftalarda 1998 yılında nikah masasına oturup, 2004 yılında boşandığı Phil Bronstein ile evlat edindikleri oğlu Roan'ın velayetini 'Temel İçgüdü' yüzünden kaybettiğini anlatmıştı.

Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü için aldığı ücreti açıkladı - 5

"Çocuğumun velayetini kaybettim. Yargıç benim küçücük oğluma, 'Annenin cinsellik içeren filmler yaptığını biliyor musun?' diye sordu. "Bu, sistem tarafından uygulanan bir çeşit istismardı. O tür bir film çektiğim için ebeveynliğim sorgulanıyordu" demiş ve şöyle devam etmişti:

"İnsanlar artık televizyonlarda üzerlerinde hiçbir kıyafet olmadan dolaşıyor. Ama siz benim belki de saniyenin on altıda biri kadar bir süre çıplak olduğumu gördünüz ve ben bu yüzden çocuğumun velayetini kaybettim."

Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü için aldığı ücreti açıkladı - 6

Geçtiğimiz günlerde Kadın Kanser Araştırma Fonu'nun (WCRF) bağış toplama etkinliğinde Cesaret Ödülü'nü kabul eden Stone, servetinin yarısını batan Silicon Valley Bank'a yatırdığının açıklamıştı.

Sharon Stone yıllar sonra Temel İçgüdü için aldığı ücreti açıkladı - 7

Stone, servetinin yarısını kaybetmesine sebep olan 'bankacılık olayı' hakkında ayrıntılı bilgi vermese de oyuncunun duygusal konuşmasında, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasından ve borsadaki dalgalanmadan bahsettiği anlaşılmıştı.

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