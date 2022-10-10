Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya ile nikah masasına oturdu.
Bodrum’da gerçekleşen düğünde Sibel Can sahneye çıkarak oğlu ve gelini için şarkı söyledi.
30 yaşındaki Ural’ın kız kardeşi Melisa Ural, düğüne dair pek çok kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Melisa Ural ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu düğüne beraber katıldı.
Ural, babası Hakan Ural ve Kadayıfçıoğlu’nun beraber olduğu kareyi paylaştı.
Merve Kaya geçtiğimiz nisan ayında Ural’ın evlilik teklifini kabul etmişti.
Dünyaevine giren çiftin görkemli düğününe pek çok ünlü isim katıldı. İşte düğünden kareler...