Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve oyuncu Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile dünyaevine girdi.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 1

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya ile nikah masasına oturdu.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 2

Bodrum’da gerçekleşen düğünde Sibel Can sahneye çıkarak oğlu ve gelini için şarkı söyledi.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 3

30 yaşındaki Ural’ın kız kardeşi Melisa Ural, düğüne dair pek çok kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 4

Melisa Ural ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu düğüne beraber katıldı.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 5

Ural, babası Hakan Ural ve Kadayıfçıoğlu’nun beraber olduğu kareyi paylaştı.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 6

Merve Kaya geçtiğimiz nisan ayında Ural’ın evlilik teklifini kabul etmişti.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 7

Dünyaevine giren çiftin görkemli düğününe pek çok ünlü isim katıldı. İşte düğünden kareler...

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 8
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 9
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 10
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 11
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural evlendi - 12

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