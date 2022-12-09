Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya'dan ayna pozu

Şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya ile ekim ayında nikah masasına oturdu. Birkaç hafta önce ayrılacakları iddia edilen ünlü çiftten mutluluk pozu geldi. Ural'ın paylaştığı kareye annesi ve kardeşi Emir Aksüt de kayıtsız kalamadı.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya'dan ayna pozu - 1

Şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 9 Ekim tarihinde nikah masasına oturdu.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya'dan ayna pozu - 2

BODRUM'DA EVLENDİLER

Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. Ural ve Kaya'nın nikahını Bodrum Belediye Başkanı Yardımcısı Ummahan Yurt kıydı.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya'dan ayna pozu - 3

Bodrum’da gerçekleşen düğünde Sibel Can sahneye çıkarak oğlu ve gelini için şarkı söyledi. 30 yaşındaki Ural’ın kız kardeşi Melisa Ural, düğüne dair pek çok kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya'dan ayna pozu - 4

AYRILIK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

Geçtiğimiz haftalarda Engincan Ural ile Merve Kaya'nın evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edildi. Söylentilerin ardından Sibel Can'dan yanıt gecikmedi.

Ünlü şarkıcı, oğlu ve gelininin düğün fotoğraflarını nazar boncuğu emojisi ile Instagram hesabında paylaşarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya'dan ayna pozu - 5

MUTLULUK POZU

Evliliklerini gözlerden uzak sürdüren Ural ve Kaya'dan yeni bir paylaşım geldi. Engincan Ural, eşiyle çektiği bu fotoğrafı "Selfie" notuyla paylaştı.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya'dan ayna pozu - 6

ANNESİ VE ERKEK KARDEŞİNDEN YORUM

Ünlü çiftin mutluluk pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi. Sibel Can ve Emir Aksüt de bu paylaşıma kalp emojileriyle yorum yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

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