Şiddet gördüğü iddia edilmişti: Güzide Duran'dan boşanma açıklaması
Bir dönemin gözde mankenlerinden Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un 16 yıllık evliliği sona eriyor. Eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü iddia edilen Güzide Duran konuyla ilgili açıklama yaptı.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren, 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıldır evli ve iki çocukları olan ünlü çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı.
Boşanma haberleriyle ilgili ilk açıklama eski manken Güzide Duran'dan geldi. Duran, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" dedi.