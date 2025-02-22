Şiddet gördüğü iddia edilmişti: Güzide Duran'dan boşanma açıklaması

"GİZLİLİK KARARI VAR"

Snob Magazin'e konuşan Duran, ''Yanlış haber o, zaten gizlilik kararı var. O kadar detaya girmiyorum çünkü gizlilik kararı var. Konuşamam. Ben de o haberlerin çıkmasına çok şaşırdım. Bu kararın üstüne. Normalde çıkmaması gerekiyordu. Hiç bu konular hakkında konuşmayayım. Yasak zaten avukatım tarafından da'' ifadelerini kullandı.