Şiddet gördüğü iddia edilmişti: Güzide Duran'dan boşanma açıklaması

Bir dönemin gözde mankenlerinden Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un 16 yıllık evliliği sona eriyor. Eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü iddia edilen Güzide Duran konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şiddet gördüğü iddia edilmişti: Güzide Duran'dan boşanma açıklaması - 1

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren, 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıldır evli ve iki çocukları olan ünlü çift hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı.

Boşanma haberleriyle ilgili ilk açıklama eski manken Güzide Duran'dan geldi. Duran, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Şiddet gördüğü iddia edilmişti: Güzide Duran'dan boşanma açıklaması - 2

AŞK İDDİALARINI REDDETTİ

Duran'ın Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Duran iddiaları "Çıkan haberleri de umursamıyorum. Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım? Bu benim hayatım sonuçta. Bir kadının normal arkadaşı olabilir" sözleriyle yalanlamıştı.

Şiddet gördüğü iddia edilmişti: Güzide Duran'dan boşanma açıklaması - 3

Güzide Duran, son dönemde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Şiddet gördüğü iddia edilmişti: Güzide Duran'dan boşanma açıklaması - 4

"GİZLİLİK KARARI VAR"

Snob Magazin'e konuşan Duran, ''Yanlış haber o, zaten gizlilik kararı var. O kadar detaya girmiyorum çünkü gizlilik kararı var. Konuşamam. Ben de o haberlerin çıkmasına çok şaşırdım. Bu kararın üstüne. Normalde çıkmaması gerekiyordu. Hiç bu konular hakkında konuşmayayım. Yasak zaten avukatım tarafından da'' ifadelerini kullandı.

Şiddet gördüğü iddia edilmişti: Güzide Duran'dan boşanma açıklaması - 5

İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un, Emir ve Selin adında iki çocuğu bulunuyor.

Öte yandan Adnan Aksoy, 2022 ve 2023 yıllarında da boşanma davası açmış, daha sonra davaları geri çekmişti.

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