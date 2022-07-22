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"Şiddet görüyorum" diyen şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den yeni açıklama

Haberler | 22.07.2022 - 08:38

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi ile ayrılacakları iddia edilen Sibel Ülker, "Çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım" sözlerinin ardından yeni bir açıklamada bulunarak söylediklerinin yanlış anlaşıldığını aktardı.

"Şiddet görüyorum" diyen şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den yeni açıklama - 1

Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra, geçtiğimiz yıl Sibel Ülker ile hayatını birleştiren Kutsi ve eşi sosyal medyadan birbirlerini sildi ve ayrılacakları iddia edildi.

"Şiddet görüyorum" diyen şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den yeni açıklama - 2

Açıklama yapan Ülker, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım... Şu an söyleyeceğim tek şey bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu! Ve o maskelerinin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var!" mesajını paylaştı.

"Şiddet görüyorum" diyen şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den yeni açıklama - 3

Sibel Ülker, daha sonra yeni bir açıklamada bulunarak söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

"Şiddet görüyorum" diyen şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den yeni açıklama - 4

Ülker şu ifadeleri kullandı: "Dünkü yaptığım paylaşım tamamen yanlış anlaşılmıştır. Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşandığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir. Konu zaten Kutsi'yle evli olduğum için etraftan yapılan manipüle ve baskılarla alakalıdır. Yüzlerinde bir maskeyle bana oyunculara taş çıkartan performans sergileyip arkamdan çevrilen işlerdir"

"Şiddet görüyorum" diyen şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den yeni açıklama - 5

Kutsi, rol aldığı dizinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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