Şiddet iddialarıyla gündeme geldi: Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin kimdir, mesleği ne?
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Açıklama ardından Berk Çetin'in özel hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin kimdir, mesleği ne?
Berk Çetin, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski sevgilisi olarak gündeme gelen ve jokeylik kariyeriyle tanınan bir isimdir. Atlı binicilikle ilgilenen Çetin, çeşitli müsabakalarda yer almış ve Bor Binicilik Kulübü'nde aktif olarak faaliyet göstermiştir.