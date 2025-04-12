Şiddet iddialarıyla gündeme geldi: Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin kimdir, mesleği ne?

İSİM KARIŞIKLIĞI

İsim karışıklığı nedeniyle tepkilerin odağı olan sporcu Berk Çetin; "Danla Bilic'in başına elen bu kötü olay için çok üzgünüm geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim, herkes gibi bir ailem ve işim var bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor lütfen artık hesabıma yorum yapmayın." ifadelerini kullandı.