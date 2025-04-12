Şiddet iddialarıyla gündeme geldi: Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin kimdir, mesleği ne?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Açıklama ardından Berk Çetin'in özel hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin kimdir, mesleği ne?

Şiddet iddialarıyla gündeme geldi: Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin kimdir, mesleği ne? - 1

Berk Çetin, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski sevgilisi olarak gündeme gelen ve jokeylik kariyeriyle tanınan bir isimdir. Atlı binicilikle ilgilenen Çetin, çeşitli müsabakalarda yer almış ve Bor Binicilik Kulübü'nde aktif olarak faaliyet göstermiştir.

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Şiddet iddialarıyla gündeme geldi: Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin kimdir, mesleği ne? - 2

Ayrıca, Medipol Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden 2022 yılında mezun olmuştur.

Danla Bilic ile Berk Çetin'in ilişkisi Ocak 2025'te sona ermiştir. Ancak ayrılığın ardından Çetin'in, Bilic'e yönelik ısrarlı takip ve taciz iddiaları gündeme geldi.

Şiddet iddialarıyla gündeme geldi: Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin kimdir, mesleği ne? - 3

Danla Biliç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından sistematik olarak ısrarlı takip, taciz ve şiddete maruz kaldığını belirtti. İddialara göre, Çetin daha önce hakkında alınan uzaklaştırma kararına rağmen Biliç'i rahatsız etmeye devam etti. Son olarak, Eyüpsultan'daki bir restoranda, güvenlik kameralarının önünde Biliç'i yumruklayarak darp ettiği bildirildi

Şiddet iddialarıyla gündeme geldi: Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin kimdir, mesleği ne? - 4

İSİM KARIŞIKLIĞI

İsim karışıklığı nedeniyle tepkilerin odağı olan sporcu Berk Çetin; "Danla Bilic'in başına elen bu kötü olay için çok üzgünüm geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim, herkes gibi bir ailem ve işim var bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor lütfen artık hesabıma yorum yapmayın." ifadelerini kullandı.

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