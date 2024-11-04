Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı

"KIZ İSTEMEDEN İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ"

Özkaya, geçtiğimiz hafta kız isteme törenininden kareleri takipçileriyle paylaşmış ve "Kız istemeden ilk fotoğraflar geldi, heyecandan ölüyordum ama her şey o kadar güzel ve huzurlu oldu ki. Artık ilk aşamayı atlattık haftaya söz ve nişan yemeğimiz var birlikte nicelerine aşkım benim" notunu düşmüştü.