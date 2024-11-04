Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem adlı dizide Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, evlilik yolunda ilk adımı attı. Oğulcan Can ile nişanlanan Özkaya, törenden kareleri takipçileriyle paylaşırken; Gizem Güven de eski rol arkadaşını yalnız bırakmadı.
2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki Sihirli Annem dizisinde rol alan ve "Çilek" karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu Oğulcan Can'dan birkaç ay önce evlilik teklifi almıştı.