Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem adlı dizide Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, evlilik yolunda ilk adımı attı. Oğulcan Can ile nişanlanan Özkaya, törenden kareleri takipçileriyle paylaşırken; Gizem Güven de eski rol arkadaşını yalnız bırakmadı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - 1

2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki Sihirli Annem dizisinde rol alan ve "Çilek" karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu Oğulcan Can'dan birkaç ay önce evlilik teklifi almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - 2

"İNANILMAZ MUTLUYUM"

26 yaşındaki Özkaya, "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - 3

"KIZ İSTEMEDEN İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ"

Özkaya, geçtiğimiz hafta kız isteme törenininden kareleri takipçileriyle paylaşmış ve "Kız istemeden ilk fotoğraflar geldi, heyecandan ölüyordum ama her şey o kadar güzel ve huzurlu oldu ki. Artık ilk aşamayı atlattık haftaya söz ve nişan yemeğimiz var birlikte nicelerine aşkım benim" notunu düşmüştü.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - 4

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI

Heyecanı günden güne büyüyen Zeynep Özkaya ile Oğulcan Can nişanlandı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - 5

Çiftin nişan töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - 6

Oyuncu Gizem Güven de Sihirli Annem dizisinde rol arkadaşı Özkaya'yı mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - 7

"ZAMAN GERİYE AKSIN"

Gizem Güven, törenden yaptığı paylaşıma "Zaman gerçekten su gibi.. beraber büyümek ve her anımıza şahit olmak çok özel ve kıymetli... Gözyaşım pıt tabii... Seni çok seviyorum canımın içi. Zaman geriye aksın..." notunu düştü.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı - 8

"ÇOK MUTLU OLUN"

Selena dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş da Zeynep Özkaya'yı nişanında yalnız bırakmadı. Kurtulmuş, törende çekilen fotoğrafı "Çok mutlu olun" notuyla paylaştı.

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