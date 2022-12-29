Sıla Gençoğlu: İlker’e bağlandım

Ünlü isim, “Müzik aşkınız nereden geliyor?” sorusuna “İçten geliyor sanıyorum. Çünkü çok küçük yaşlarda başlayan bir şey bu. Bence herkesin kendini ifade ettiği özgür bir alan var. Ben de sanırım şarkı yazarak kendimi ifade ediyorum. Şarkı sözü yazmayı seviyorum ve sadece şarkı söyleyen bir müzisyen olmak istemezdim. Biliyorsunuz, sahnede bu işi bir kez yapan herkesi yakalayan bir ateştir” yanıtını verdi.