Sıla Gençoğlu: İlker’e bağlandım

Yaklaşık bir yıldır İlker Kaleli ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcı Sıla, ‘Can Şengün ile Sıkı Fıkı’ programına konuk oldu.
Ünlü isim, “Müzik aşkınız nereden geliyor?” sorusuna “İçten geliyor sanıyorum. Çünkü çok küçük yaşlarda başlayan bir şey bu. Bence herkesin kendini ifade ettiği özgür bir alan var. Ben de sanırım şarkı yazarak kendimi ifade ediyorum. Şarkı sözü yazmayı seviyorum ve sadece şarkı söyleyen bir müzisyen olmak istemezdim. Biliyorsunuz, sahnede bu işi bir kez yapan herkesi yakalayan bir ateştir” yanıtını verdi.
Bağlanmakla ilgili de konuşan şarkıcı, "Bağlanmak diye bir duygum var elbette... İlker’e bağlandım mesela, net. Müziğe ve edebiyata da bağlandım. Bağlanmak çok güzel bir şey, çünkü sahip çıkmak vardır temelinde... Sahip çıktığınız şeyler özeldir ve sahip çıkmak mesela çok iyi gelir" açıklamasını yaptı.
Öte yandan mutlu birliktelikleri devam eden Sıla ile İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda birinci yıllarını kutlamıştı. Kaleli'nin, "Sen bana bu hayatın armağanısın, 40 sene bekledim" dizeleriyle aşkını dile getirdiği Sıla’ya yıl dönümleri için özel bir hediye aldığı iddia edilmişti.
Cihangir’deki bir dükkanda bulduğu kapaklı vintage kolyeye 6 bin lira ödediği konuşulan oyuncunun, bu hediyeyle Sıla'yı çok mutlu ettiği iddia edilmişti.
Ayrıca Sıla, Duman’ın 2005 yılında yayınlanan ‘Seni Kendime Sakladım’ albümündeki ‘Rüyanda Görsen İnanma’ parçasını kendi yorumuyla seslendirmiş, ünlü ismin yeni şarkısının düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli yapmıştı.