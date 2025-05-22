Sıla Türkoğlu anlattı: İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesi

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, "Empati" programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını anlattı.

Sıla Türkoğlu anlattı: İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesi - 1

Daha önce birçok dizide rol alan ve üç sezondur Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

Bilinmeyenlerinden bahseden Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesini anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

Sıla Türkoğlu anlattı: İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesi - 2

"CESARETLİYİM"

Özgüven ve cesaret ile alakalı konuşan Sıla Türkoğlu, "Özgüvenli bir insan olduğumu düşünüyorum ama bu zaman zaman kırılıyor dış etkenler sebebiyle. Bu sebeple her zaman özgüvenli olduğumu söyleyemem" dedi.

Türkoğlu, sözlerine "Ama cesaretliyim. İş için İzmir'den İstanbul'a gelmem bile büyük bir cesaret örneğiydi benim için. Tek başıma bir şeyleri başarmaya çalıştım" diye devam etti.

Sıla Türkoğlu anlattı: İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesi - 3

"İSTANBUL'A İLK GELDİĞİMDE HİÇ ARKADAŞIM YOKTU"

"Hiç bir şeyden mahrum kaldın mı?" sorusunu yanıtlayan Sıla Türkoğlu, "Mahrum bırakılmadım ama bunu yaşamayı tercih ettiğim noktalar oldu. Arkadaşlık gibi. İzmir'den geldiğimde burada hiç arkadaşım yoktu. Haliyle İzmir'deki arkadaşlarımla arama da mesafe girdi. Bu benim tercihim oldu. Şimdilerde daha sosyalim ama insanlara karşı hep bir mesafem var. Kendimi bundan mahrum bıraktım diyebilirim" dedi.

Cesur ve özgüvenli olmana rağmen utangaç biri olduğunu ifade eden Sıla Türkoğlu, "Büyüklerimin olduğu ortamda çok sivrilen bir insan değilim, dinlemeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sıla Türkoğlu anlattı: İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesi - 4

"HAKKIM YENİLDİĞİNDE İZMİR'E DÖNMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Azimli olduğunu söyleyen Sıla Türkoğlu, İstanbul'a geldiğinde İzmir'e dönmeyi düşündüğünü şu sözlerle itiraf etti:

"Sektöre başladığımda hakkımın yenildiğini gördüğümde dönmeyi düşündüğüm noktalar oldu."

Sıla Türkoğlu anlattı: İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesi - 5

"Aşk insanın içinde bilmediği bir şeyi uyandırabilir" diyen Sıla Türkoğlu, hayatına biri girdiğinde hemen ailesiyle paylaştığını söyledi.

Ardından da bir süredir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız ile nasıl tanıştığını anlattı.

Sıla Türkoğlu anlattı: İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesi - 6

"BEN ONUN MEKANINA SÜREKLİ GİDİYORDUM"

Sıla Türkoğlu, "Ata ile biz 2 sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sonra beni takip etmiş  sosyal medyadan ama o ara benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Aylar sonra ben o mekana sürekli gittiğim için 'Ata vardı tanıştığım bana yardımcı olur' diye onu takip ettim. Bir baktım o da beni takip ediyor, biz yine konuşmadık. Sonra ben Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Öyle bir kahve içtik ve başladık" dedi.

Sıla Türkoğlu anlattı: İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesi - 7

"GÜZELLİK KARİYERİMDE ETKİLİ AMA YETMEZ"

"Güzellik nedir? Bir avantaj mıdır dezavantaj mıdır?" sorusunu cevaplayan Sıla Türkoğlu, "Güzellik benim için insanın kalbini her zaman temiz tutmasıdır" dedi.

Güzelliğin kariyerine nasıl yansıdı? sorusunu yanıtlayan Sıla Türkoğlu, "Güzellik mesleğimde maalesef işe yarıyor. Maalesef dememin sebebi de insanlar yaptığın işi güzelliğin sayesinde hak ettiğini düşünüyor olabilir. Güzelliğin katkısı var ama yetmez" ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf sayesinde keşfedildiğini itiraf etti.

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