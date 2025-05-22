Sıla Türkoğlu anlattı: İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesi
Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, "Empati" programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, sevgilisiyle nasıl tanıştıklarını anlattı.
Daha önce birçok dizide rol alan ve üç sezondur Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Bilinmeyenlerinden bahseden Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesini anlattı.