Sıla Türkoğlu anlattı: İşte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tanışma hikayesi

"CESARETLİYİM"

Özgüven ve cesaret ile alakalı konuşan Sıla Türkoğlu, "Özgüvenli bir insan olduğumu düşünüyorum ama bu zaman zaman kırılıyor dış etkenler sebebiyle. Bu sebeple her zaman özgüvenli olduğumu söyleyemem" dedi.

Türkoğlu, sözlerine "Ama cesaretliyim. İş için İzmir'den İstanbul'a gelmem bile büyük bir cesaret örneğiydi benim için. Tek başıma bir şeyleri başarmaya çalıştım" diye devam etti.