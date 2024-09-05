Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu Mardin paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım - 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu Mardin'e gitti.

N-LIFE HABERLERİ

Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım - 2

Türkoğlu paylaştığı pozlarla adından söz ettirdi.

Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım - 3

Oyuncu paylaşımına "Mardin kapısından atlayamadım" notunu düştü.

Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım - 4

Kızılcık Şerbeti dizisinin üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

DAHA FAZLA GÖSTER