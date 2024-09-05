Sıla Türkoğlu: Mardin kapısından atlayamadım
Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu Mardin paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu Mardin'e gitti.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu Mardin'e gitti.
Türkoğlu paylaştığı pozlarla adından söz ettirdi.
Oyuncu paylaşımına "Mardin kapısından atlayamadım" notunu düştü.
Kızılcık Şerbeti dizisinin üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.