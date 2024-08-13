Sıla Türkoğlu tatil pozlarını paylaştı
Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu tatilde!
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu tatilde!
Türkoğlu paylaştığı tatil pozlarıyla adından söz ettirdi.
Oyuncu "Altın zamanlar" notuyla bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Türkoğlu'nun paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Öte yandan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sıla Türkoğlu “Dün akşam ekip arkadaşımla bir etkinlik sonrası bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim" dedi.