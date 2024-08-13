Sıla Türkoğlu tatil pozlarını paylaştı

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sıla Türkoğlu “Dün akşam ekip arkadaşımla bir etkinlik sonrası bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim" dedi.