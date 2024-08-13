Sıla Türkoğlu tatil pozlarını paylaştı

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Sıla Türkoğlu tatil pozlarını paylaştı - 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu tatilde!

N-LIFE HABERLERİ

Sıla Türkoğlu tatil pozlarını paylaştı - 2

Türkoğlu paylaştığı tatil pozlarıyla adından söz ettirdi.

Sıla Türkoğlu tatil pozlarını paylaştı - 3

Oyuncu "Altın zamanlar" notuyla bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Sıla Türkoğlu tatil pozlarını paylaştı - 4

Türkoğlu'nun paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Sıla Türkoğlu tatil pozlarını paylaştı - 5

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sıla Türkoğlu “Dün akşam ekip arkadaşımla bir etkinlik sonrası bazı magazin sayfalarında ben ve rol arkadaşım hakkında asılsız haberler gördüm. Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil. Beni bu tür olaylardan çıkarırsanız sevinirim" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER