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Silahla ateş eden Aleyna Tilki'ye tepki

Haberler - DHA | 02.08.2022 - 13:29

Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)- Rize'nin Samistal Yaylası'na çıkan şarkıcı Aleyna Tilki, eline aldığı tabancayla ateş ettiği anlara ait görüntüyü, 'Bang bang' notuyla yayınladı. Görüntülerin ardından Tilki sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

Silahla ateş eden Aleyna Tilki'ye tepki - 1

Şarkıcı , konserleri kapsamında gittiği Artvin'in Arhavi ilçesinde 48'inci Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

Silahla ateş eden Aleyna Tilki'ye tepki - 2

Festival sonrası 'ye gidip deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'na çıkan Tilki, ayağına yün çorap, kara lastik ve yöresel kıyafetler giydi.

Silahla ateş eden Aleyna Tilki'ye tepki - 3

Gezdiği yaylada eline tabanca alıp ateş eden Tilki, o anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından 'Bang bang' notuyla paylaştı.

Silahla ateş eden Aleyna Tilki'ye tepki - 4

Binlerce kişinin izlediği videoya yüzlerce yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları Tilki'ye tepki gösterdi. 

Silahla ateş eden Aleyna Tilki'ye tepki - 5

Takipçilerinden bazıları 'Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?', 'Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah(!) yakışmadı Aleyna' gibi mesajlar yazdı. 

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