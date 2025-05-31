Şarkıcı Şimal son yolculuğuna uğurlandı
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Şimal Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde defnedildi.
İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Şimal Gülen dün hayatını kaybetti.
İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Şimal Gülen dün hayatını kaybetti.
Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camisi'ne getirildi.
Burada şarkıcının annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile yakınları taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazının ardından Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına, Gülen'in yakınları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile vatandaşlar katıldı.
Şarkının eşi Necati Arıcı sosyal medya hesabında "Mekanın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum her zaman benim kalbimin içindesin". notuyla eşine veda etti.
Hastalık sürecinde sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan şarkıcı, son olarak doğum günü partisinden karelere yer vermişti. Şimal, paylaşımına şu notu düşmüştü:
"Hayatta her şey değişebilir, zaman akıp geçebilir, insanlar yollarını ayırabilir… Ama aile, her zaman kalbimizin en sağlam yerinde durur! Aile, düştüğümüzde el uzatan, başardığımızda en coşkulu alkışı koparan ilk yerdir. Onlar bizim hem en büyük desteğimiz, hem de en gerçek mutluluğumuzdur. Birlikte atılan kahkahalar, paylaşılan umutlar, küçücük anlarda büyüyen kocaman sevgiler… Aile, hayatın en renkli, en sıcak tablosudur. Ne olursa olsun yanında hissetmek, her şeyin yoluna gireceğini bilmek demektir. Çünkü aile, güvenin ve sevginin hiç sönmeyen ışığıdır. Aile varsa umut vardır, neşe vardır, güç vardır! İyi ki ailemiz var, iyi ki birlikteyiz! Çünkü aile her şeydir! "
Şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 400'e yakın bestesi bulunan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yaptı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.
Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.
2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileşen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.
Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı. 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.