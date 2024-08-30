Şimal'den kötü haber: "Tüm aile olarak yıkılmış durumdayız"
Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatan şarkıcı Şimal, son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.
Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.
Operasyondan kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.