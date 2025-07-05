Şimal'in eşinden yürek yakan sözler: Yokluğunla çok eksik kaldım

Şarkıcı Şimal Gülen, kanserle mücadelesine 30 Mayıs'ta yenik düştü. Eşinin vefatıyla sarsılan Necati Arıcı, ona olan özlemini duygusal satırlarla dile getirdi.

Şimal'in eşinden yürek yakan sözler: Yokluğunla çok eksik kaldım - 1

Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düştü. 39 yaşında yaşamını yitiren şarkıcı için ilk tören İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Şimal'in eşinden yürek yakan sözler: Yokluğunla çok eksik kaldım - 2

KUŞADASI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü şarkıcının cenazesi ardından Kuşadası'na götürüldü ve Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şimal'in eşinden yürek yakan sözler: Yokluğunla çok eksik kaldım - 3

Şimal'in vefatıyla sarsılan eşi Necati Arıcı ise sosyal medya hesabından yayınladığı video ile özlemini dile getirdi.

Şimal'in eşinden yürek yakan sözler: Yokluğunla çok eksik kaldım - 4

Arıcı, Şimal ile "Ben Seni Sevduğumi" adlı Karadeniz şarkısına eşlik ettiği videoyu paylaştı.

Şimal'in eşinden yürek yakan sözler: Yokluğunla çok eksik kaldım - 5

"SESİN İÇİMDE HEP DEVAM EDİYOR"

Arıcı, paylaşımına "Seninle söylediğim her şarkı hayatın en güzel tarafını gösterdi bana. Sözler bitse bile sesin içimde hep devam ediyor. Gözlerin gülüyor o an. Şimdi ben o anın içinde kayboluyorum. Varlığınla tamam, yokluğunla çok eksik kaldım" notunu düştü.

Şimal'in eşinden yürek yakan sözler: Yokluğunla çok eksik kaldım - 6

ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 400'e yakın bestesi bulunan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yaptı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileşen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı. 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü isim, 30 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

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